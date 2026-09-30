Kényszerleszállást hajtott végre a FlyDubai Tel-Avivba tartó járata, dulakodás volt a pilótafülkében

Izrael;verekedés;Szaúd-Arábia;gépeltérítés;Tel-Aviv;FlyDubai;

2026-09-30 14:20:00 CEST

Izrael és Szaúd-Arábia vadászgépeket riasztottak, miután felmerült a gépeltérítés gyanúja. A Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépen több mint 160 utas tartózkodott, a hivatalos közlés szerint jelenleg már mindenki biztonságban van, viszont ők próbálták hatástalanítani a támadót.

Egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép pilótafülkéjében dulakodás történt szerda reggel. Izrael és Szaúd-Arábia is vadászgépeket riasztott egy esetleges gépeltérítéstől tartva. Az izraeli sajtó fel tudta venni a kapcsolatot az utasokkal, akik szerint rémisztő verekedés tört ki a fedélzeten. Az incidens során a személyzet egyik tagja szúrt seb miatt vérzett, támadóját pedig az utasok fékezték meg. A repülőgép biztonságosan leszállt a Szaúd-Arábia északnyugati részén található Tabuk polgári-katonai repülőterén.

A FlyDubai 1073-as járata vészjelzést adott le, majd mintegy két óra 15 perccel az indulás után, majd a szaúdi–jordániai határ közelében hirtelen megfordult.

Három izraeli kormányzati szerv tisztviselői is arról adott hírt, hogy a pilóta és a másodpilóta vitába keveredett, s a helyzet olyannyira élessé és veszélyessé vált, hogy egyikük vészjelzést adott le.

A repülőjáratok nyomon követésére szolgáló Flightradar24 szerint a gép először általános vészjelzést adott le, később jogellenes beavatkozásra utaló jelzést küldött.

Ejal Zamir altábornagy, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke a légierő, a hírszerzés vezetőivel egyeztetett.

A Boeing 737 Max 8 típusú repülőgép naponta közlekedik az Egyesült Arab Emírségek és Izrael között. Izraeli tisztviselők szerint 160–180 utas tartózkodott a fedélzeten.

A gépnek helyi idő szerint 9 óra 10 perckor kellett volna megérkeznie a Ben Gurion nemzetközi repülőtérre a járatinformációs tábla szerint.

A repülőjáratokat követő weboldalak szerint a gép kb. 10 400 méteres magasságban repült, amikor 12 perc alatt hirtelen 4600 méterre süllyedt, majd ismét stabilizálni tudta a repülési magasságát.

S amikor az izraeli légierő vadászgépeket küldött a gép ellenőrzésére és beléptek volna Szaúd-Arábia légterébe, akkor a szaudik is a levegőbe küldtek egy vadászgépet.

„A helyzet ellenőrzés alatt áll, és jelenleg minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az izraeli utasok biztonságban visszatérhessenek Izraelbe”

– közölte Benjámin Netanjahu hivatala. A FlyDubai egy másik repülőgépet küldött Tabukba, hogy felvegye az utasokat, és folytassa velük az utat Tel-Avivba.

A légitársaság közleményében azt írta, hogy a járat „incidenst élt át út közben”, és hozzátette, hogy valamennyi utas „biztonságban van és megfigyelés alatt tartják őket”.

A szaúdi hatóságok, ahol a gép kényszerleszállást hajtott végre, egyelőre nem adtak ki nyilvános közleményt az incidensről. Szaúd-Arábiának nincs diplomáciai kapcsolata Izraellel.

Egy izraeli férfi, Itzhak Liber egy videót tett közzé a gép szaúd-arábiai kényszerleszállását követően, és elmondta, hogy a fedélzeten történt dulakodás következtében az utasok ruhái is véresek lettek, és a személyzet több tagja is megsérült. A felvételen súlyosan megrongálódott utastér látható, miközben az evakuálás zajlott. Elmondása szerint az utasok próbálták megfékezni támadót.