Kényszerleszállást hajtott végre a FlyDubai Tel-Avivba tartó járata, dulakodás volt a pilótafülkében

Izrael és Szaúd-Arábia vadászgépeket riasztottak, miután felmerült a gépeltérítés gyanúja. A Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépen több mint 160 utas tartózkodott, a hivatalos közlés szerint jelenleg már mindenki biztonságban van, viszont ők próbálták hatástalanítani a támadót.