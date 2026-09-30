Izrael és Szaúd-Arábia vadászgépeket riasztottak, miután felmerült a gépeltérítés gyanúja. A Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépen több mint 160 utas tartózkodott, a hivatalos közlés szerint jelenleg már mindenki biztonságban van, viszont ők próbálták hatástalanítani a támadót.
Július végéig menetrendi és operatív okokra hivatkozva.
Felmerült a lehetősége annak, hogy a repülőgép parancsnoka szándékosan okozhatta a FlyDubai légitársaság utasszállítójának márciusi tragédiáját a dél-oroszországi Rosztov-na-Donuban - jelentette szerdán az Interfax hírügynökség egy, a légikatasztrófa ügyében folytatott vizsgálat állásáról jól értesült forrásra hivatkozva.
Kiadta első jelentését az orosz légügyi hatóság a FlyDubai légitársaság repülőgépének márciusi katasztrófájáról. Eszerint a Boeing-737-est a pilóták irányították a baleset közben. A gép óránként 600 kilométeres sebességgel haladt, majd 50 fokos szögben csapódott a földbe.
A FlyDubai légitársaság Boeing gépének szombati katasztrófája miatt Oroszország megszigorította a diszkont légitársaságok ellenőrzését. A kutatás befejeződött, Moszkvában megkezdődött a gép fekete dobozainak vizsgálata, valamint a holttestek DNS alapján történő azonosítása.
Befejeződött a kutatás a FlyDubai légitársaság utasszállító repülőgépének katasztrófája helyszínén Rosztov-na-Donuban - jelentette be vasárnap Makszim Szokolov orosz közlekedési miniszter.