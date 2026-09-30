Visszaküldte megfontolásra az egészségügyi kamarák módosításáról szóló törvényt az államfő

Országgyűlés;Baka András;kamara;vétó;

2026-09-30 13:26:00 CEST

A köztársasági elnök két ponton is aggályosnak tartja a törvénymódosítást.

Baka András köztársasági elnök visszaküldte az Országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást - tudatta a Sándor-palota közleményben szerdán a Magyar Távirati Iroda híre szerint.

Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével. Ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni.

Az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működésének elengedhetetlen feltétele, hogy a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépés előírása a lehető legészszerűbb átmeneti rendelkezések mellett történjen. Szükségtelen adminisztratív korlátozások ne vezethessenek oda, hogy a kamarai tagsággal jelenleg nem rendelkező orvosok elveszítik a szakmagyakorláshoz való jogukat, és kiesnek az egészségügyi ellátórendszerből.

Baka András arra kérte az Országgyűlést, hogy a törvényt észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból - közölték.