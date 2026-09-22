Három év után visszakapja jogköreit az orvosi kamara – újra kötelező a tagság

Parlament;jogalkotás;orvosok;háziorvosok;Magyar Orvosi Kamara;Egészségügyi Tudományos Tanács;

2026-09-22 12:26:00 CEST

Harminc napon belül kérniük kell felvételüket a kamarába azoknak az orvosoknak, akik jelenleg nem tagok, ha továbbra is praktizálni akarnak. Az Országgyűlés visszaállította a kötelező kamarai tagságot, és több korábbi jogosítványt is visszaadott a szakmai köztestületeknek.

Az Országgyűlés kedden 135 igen és 50 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítását. A kormány által kezdeményezett változtatással ismét kötelezővé válik a kamarai tagság az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. A törvény azonban jóval többet változtat ennél. Visszaadja a szakmai kamaráknak több korábbi jogosítványukat az egészségügyi szabályok előkészítésében, döntések véleményezésében. Az orvosetikai ügyek pedig visszakerülnek a Magyar Orvosi Kamarához (MOK), sőt azok a közfeladatok és egyéb jogosítványok is, amelyek a 2023-as törvénymódosítás előtt a MOK-hoz tartoztak.

A változás közvetlenül érinti azokat az orvosokat, akik 2023 után nem maradtak a MOK tagjai. A törvény hatálybalépésekor kamarai tagság nélkül dolgozó orvosnak – ha továbbra is kamarai tagsághoz kötött egészségügyi tevékenységet akar végezni – 30 napon belül kérnie kell felvételét a kamarába. Ha ezt határidőben megteszi, tagsága külön kamarai döntés nélkül, a kérelem benyújtásának napján létrejön. Ha viszont nem jelentkezik, a 30 napos jelentkezési határidő lejártát követő 45. naptól nem végezhet kamarai tagsághoz kötött tevékenységet.

A kötelező tagsággal együtt visszatér a tagdíjfizetési kötelezettség is. A meg nem fizetett kamarai tagdíj köztartozásnak minősülhet, amelynek behajtásához a kamara az állami adóhatóságot is igénybe veheti. Ha azonban a tag vitatja a tartozás fennállását vagy összegét, a kamarának előbb meg kell vizsgálnia a kifogást, addig nem fordulhat az adóhatósághoz.

A betegek szempontjából az egyik legfontosabb változás az orvosok etikai felelősségre vonásának átalakulása. A MOK ismét maga alkotja meg az orvosi hivatás etikai szabályait, és a kamarai szervek folytatják le a tagokkal szembeni etikai eljárásokat. Ezzel megszűnik a 2023-ban kialakított konstrukció, amelyben az orvosetikai ügyek az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz kerültek. Az átállás nem azonnal történik. A MOK új országos és területi etikai bizottságait fel kell állítani, a folyamatban lévő ügyek egy részét pedig még az ETT fejezi be. Az új rendszer teljes működése így átmeneti időszak után áll fel.

A változás egyik hosszabb távon fontos eleme, hogy a kamarák a szakmai továbbképzésben is nagyobb szerepet kapnak.

Közreműködnek a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában és ellenőrzésében, maguk is szervezhetnek továbbképzéseket, továbbá rendszeresen minősíthetik az ezeket szervező intézményeket. A minősítéseket nyilvánosságra is kell hozniuk.

A törvényben meghatározott esetekben a kamara saját tagját továbbképzésre is kötelezheti. A törvényalkotási bizottság az eredeti javaslaton ezen a ponton még erősített is. Az egészségügyi szakképzések és szakmai továbbképzések szakmai követelményeinél az eredeti „véleményezheti” megfogalmazás helyett a végleges szövegben az szerepel, hogy a kamara azokat „véleményezi”. A szakmai kamarák emellett véleményt mondhatnak az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét és anyagi helyzetét közvetlenül érintő jogszabályokról, valamint szerepet kapnak a szakmai minimumfeltételek, irányelvek és módszertani levelek kialakításában is.

A MOK véleményt mondhat egyes egészségügyi vezetőjelöltek alkalmasságáról is. Ez az állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál, egészségbiztosítási szerveknél, illetve az orvosképzésben részt vevő egyetemi szervezeteknél pályázó, orvosi végzettségű vezetőjelölteket érinti. A kamarának véleményezési joga lesz a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok foglalkoztatásánál, valamint akkor is, ha a foglalkoztató kezdeményezi jogviszonyuk megszüntetését.

Ez ugyanakkor nem vétójog: a vezető kinevezéséről vagy a foglalkoztatásról továbbra is az arra jogosult fenntartó, illetve munkáltató dönt. A változás abban áll, hogy a szakmai köztestület véleménye intézményesen bekerül a döntési folyamatba. A szakmai kamarák képviselői tanácskozási joggal részt vehetnek a kórházi felügyelőtanácsok és az egyetemek klinikai központi tanácsainak munkájában is. A kamaráknak évente be kell számolniuk az Országgyűlés illetékes bizottságának saját tevékenységükről és az általuk képviselt egészségügyi hivatás helyzetéről.

Az új törvény nemcsak jogokat ad a kamaráknak, hanem saját működésükre is új szabályokat állapít meg. Négyéves választási ciklusokat vezet be, és korlátozza, mennyi ideig töltheti be ugyanaz a személy ugyanazt a tisztséget. Fő szabály szerint legfeljebb két cikluson keresztül lehet ugyanazt a tisztséget betölteni, emellett tízéves összesített időkorlát is megjelenik. Bizonyos esetekben a törvény hatálybalépése előtti tisztségviselői időt is be kell számítani. A kamarákon belül szakmai tagozatok és szakmai csoportok is létrehozhatók, amelyek az egyes szakterületek álláspontját jeleníthetik meg.

Emlékezetes: az Orbán-kormány 2023. február 27-én nyújtotta be a MOK helyzetét alapvetően megváltoztató törvényjavaslatot, amelyet az Országgyűlés kivételes eljárásban már másnap elfogadott. Megszűnt az orvosok kötelező kamarai tagsága, az orvosetikai eljárások pedig a MOK-tól az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz kerültek.

Az akkori kormány azzal indokolta a beavatkozást, hogy a MOK „hatalmával visszaélve” nyomást gyakorolt az orvosokra. A kamara ezt vitatta, és politikai megtorlásnak tekintette jogköreinek megvonását. A konfliktus előzményeiről azóta egy 2022 decemberében született levél is nyilvánosságra került. Takács Péter akkori egészségügyi államtitkár a MOK egyik, a készülő egészségügyi változtatásokat bíráló körlevelére reagálva arról írt, hogy egyeztet Samu Attilával, a Belügyminisztérium akkori sajtófőnökével és Rétvári Bence miniszterhelyettessel, majd úgy fogalmazott: „sztem egy kicsit oda kéne nekik baszni”. A levél önmagában nem bizonyítja, hogy ekkor már döntés született volna a MOK jogköreinek későbbi megvonásáról. A kronológia ugyanakkor tény: néhány hónappal később a kormány benyújtotta, a parlament pedig egy nap alatt elfogadta a kamarai rendszer átalakítását.

A történet sajátos fordulata, hogy 2026-ban annak az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak az illetékes etikai testülete marasztalta el Takács Pétert, amelyhez 2023-ban az orvosi kamarától átkerültek az orvosetikai ügyek. Két nyilvános megszólalása miatt megrovásban részesítették, és egymillió forintos pénzbírságot szabtak ki rá. A döntés nem jogerős, Takács Péter fellebbezett.