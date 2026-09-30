Az uniós pénzek sem tesznek csodát – mérsékelt növekedésre számít az Egyensúly Intézet

gazdasági előrejelzés;Egyensúly Intézet;

2026-09-30 17:13:00 CEST

Megtört a gazdaság három és fél éves stagnálása, de a növekedési kilátások óvatosságra intenek: 2027-ben szerényen emelkedhetnek a reálbérek és a GDP, enyhén növekszik az infláció, és csökken a munkanélküliség – írja az Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó friss előrejelzésében.

Annak ellenére, hogy idén a súlyos aszály fékezte a bővülést, 2026 első fél évében 1,7 százalékkal emelkedett a magyar GDP. Ezzel idén megtört a gazdaság három és fél éve tartó stagnálása. Az Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó Kft. (EGKT) várakozásai szerint a jövőben további növekedés várható: a bruttó hazai termék 2026 végére 1,6 százalékkal, 2027-ben 2,5 százalékkal bővülhet. A növekedést azonban továbbra is visszafogja a kedvezőtlen külső környezet, a geopolitikai bizonytalanság és az európai ipari fellendülés visszaesése. A korábbi évekhez hasonlóan a gazdaság legfőbb támasza a fogyasztás lesz.

Az előrejelzés szerint az infláció a 2025-ben mért 4,4 százalékról 2026-ban 1,8 százalékra csökken, 2027-ben viszont ismét 3,4 százalékra emelkedik. A háztartások óvatosan növelik fogyasztásukat, a beruházások pedig továbbra is mérsékeltek lesznek. Ennek következtében a belföldi kereslet az elkövetkező időszakban nem gyakorol jelentős nyomást az árakra.

Forintgyengülés jöhet

Az április 12-i választások után a forint napok alatt az elmúlt négy év legjobb árfolyamát produkálta. A májusi eufória csúcsán 350–355 forint körül állt az euróval szemben, majd a nyár folyamán fokozatosan gyengülve a 360–365-ös sávba került.

Az euró árfolyama éves átlagban 2026-ban 370, 2027-ben pedig 380–385 forint körül alakulhat.

Az elmúlt években a gazdaság 2022 óta tartó stagnálása ellenére a munkaerőpiac meglepő ellenállóképességet mutatott. 2024–2025 óta azonban egyre több jel mutat arra, hogy a reálgazdaság gyengélkedése a foglalkoztatásra is hatással lesz. A gazdaságkutató számításai alapján 2026-ban a versenyszféra foglalkoztatottsága további 0,2 százalékkal csökken, míg 2027-ben 0,4 százalékkal nő – vagyis érdemi változás nem várható. A munkanélküliségi ráta kismértékben romlást mutatott az utóbbi időszakban: a 2025-ös 4,4 százalékos szinthez képest 2026 első felében 4,4-4,8 százalékra emelkedett. Az EGKT szerint viszont a munkanélküliségi ráta idén 4,5 százalékon stagnál, 2027-ben pedig 4,2 százalékra esik vissza.

A gazdaság motorjai: fogyasztás és beruházások

A lakosság továbbra is többet fogyaszt, viszont ennek növekedési üteme elmarad a reálbérek emelkedésétől. Az EGKT előrejelzése szerint a háztartások fogyasztása idén 4,1 százalékkal bővülhet, gyorsabban mint 2025-ben. A növekedés üteme 2027-ben 3,3 százalékra mérséklődik, ami még így is a gazdaságnak kedvez.

2026 második negyedévében jelentősen visszaestek a beruházások: a szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. Két év visszaesés után viszont 2027-ben ismét növekedés várnak az Egyensúly kutatói. A beruházások reálértéke idén várhatóan még 3 százalékkal csökken, jövőre azonban 2,8 százalékos bővülés várható. A beruházások élénkülését az újrainduló fejlesztések, a külső kereslet erősödése, valamint az új ipari kapacitások kiépítésére irányuló fejlesztések segíthetik.