Szemrevaló filmek

Szemrevaló Filmfesztivál;Sandra Hüller;

2026-09-30 15:15:00 CEST

Az idén Cannes-ban a legjobb rendezés díját elnyert, Sandra Hüller főszereplésével készült Apaföld is látható lesz az október 15-én kezdődő 15. Szemrevaló Filmfesztiválon. Az október 25-ig tartó, a Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös rendezvénye a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból ad ízelítőt, eredeti nyelven, magyar felirattal.

A megható és mulatságos Űr a szívemben című alkotás nyitja október 15-én a budapesti Művész moziban a Szemrevaló fesztivált. A film a német színész, Joachim Meyerhoff önéletrajzi bestsellerének adaptációja, amely az idei Német Filmdíjon a legjobb játékfilm kategóriában elnyerte a Bronz Lolát, a legjobb női főszereplő díját Senta Bergernek ítélték, a legjobb férfi mellékszereplő díját pedig Michael Wittenborn vihette haza.

Budapest mellett Debrecenben, Szegeden és Pécsett is vetítik majd a fesztivál legjobb filmjeit.

Az idei cannes-i fesztiválon a legjobb rendezés díját kapta az Apaföld című alkotás Sandra Hüllerrel a főszerepben. A második világháború vége után, Thomas Mann, és lánya, az újságíró és színésznő Erika keresztül utaznak a romokban heverő Németországon, ahol már érződik a hidegháború feszültsége – miközben saját családjuk drámája is egyre fokozódik. Az Oscar-díjas Ida és a számos díjjal kitüntetett Hidegháború után az Apaföld a lengyel Pawel Pawlikowski történelmi trilógiájának záró része. A film forgatókönyve Colm Tóibín A varázsló című regényének részletein alapul. (Az ír író díszvendége a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválnak, amelynek keretében október 2-án a Budapest Nagydíjat veheti át.)

Sandra Hüller más kitüntetett filmben is feltűnik, az idei Berlinalén Ezüst Medve-díjat kapott a Rose női főszereplőjeként, és az idei grazi Diagonale Fesztiválon a film elvitte a legjobb forgatókönyv díját is. A XVII. század eleji német földön Rose férfiként harcolt a háborúban, és a békés hátországba visszatérve is férfiként szeretné folytatni életét. A brabanti csatatér poklából hazatérve mindössze egyetlen vágya, hogy jó polgár lehessen, és a közösség hasznos tagjaként éljen. A társadalmi normák és a személyes identitás közötti feszültség azonban egyre élesebbé válik, miközben Rose megpróbál beilleszkedni egy olyan világba, amely merev szabályok szerint működik, és kevéssé tűri az eltérést.

A legjobb színésznő díjával méltatták Leonie Benescht az idei Bajor Filmdíjon az Esti műszak című filmben nyújtott alakításáért. Floria ápolónő, aki imádja a hivatását. Nem akarja egyszerűen „letudni” a feladatait, a kórházi mindennapok hajszoltságában ennek azonban megvan az ára: munkanapja egyre inkább az idővel való versenyfutássá válik.

A valós történeten alapuló Karla című filmben a tizenkét éves lány elszökik otthonról, mert apja évek óta szexuálisan bántalmazza, és Karla elhatározza, hogy felelősségre vonja érte. Az 1962-ben játszódó film sorra nyerte a fesztiválokat: A Bajor Filmdíjon a legjobb forgatókönyv és a Legjobb színész díját vitte haza, a tavalyi Thesszaloniki Nemzetközi Filmfesztiválon neki ítélték a legjobb forgatókönyv FIPRESCI-díját és a nemzetközi verseny legjobb filmje díjat, 2025-ben a SCHLiNGEL Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Filmfesztiválon ez lett a legjobb német nyelvű film, a tavalyi Müncheni Filmfesztiválon pedig neki ítélték az Új Német Mozi Támogatói Díjat, a legjobb rendezés és legjobb forgatókönyvnek járó díjat egyaránt. A főszerepet a neves német színésznő, Vicky Krieps lánya, Elise Krieps alakítja.