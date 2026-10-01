Bajban Vućić, verekedésbe keveredett a belgrádi polgármester

Szerbia;Aleksandar Vucic;

2026-10-01 16:22:00 CEST

Tatjana Mićić ellenzéki képviselő szerint Aleksandar Šapić egy utcai dulakodásban eltörte az orrát, a városvezető viszont azt állítja, nem ütötte meg, csak ellökte. Az ügyészség vizsgálja az esetet, az ellenzék lemondást követel, a vita pedig érzékeny pillanatban érte a szerb kormánypártot.

Szerbiában országos politikai üggyé vált a hétfő esti újbelgrádi incidens, amelynek résztvevője volt Aleksandar Šapić belgrádi főpolgármester és Tatjana Mićić, a Kreni-Promeni ellenzéki mozgalom városi képviselője. Mićić azt állítja, hogy Šapić a Bežanijska kosa lakónegyedben szóváltásba keveredett vele és férjével, majd a dulakodás során megütötte. A mozgalom szerint a képviselőnő orra és állkapcsa is megsérült.

Šapić tagadja, hogy megütötte volna Mićićet. Saját beszámolója szerint azért ment oda a házaspárhoz, mert korábban tiltakozást szerveztek a háza elé, a szóváltás azonban a férj fellépése miatt fajult el. A főpolgármester azt mondja, önvédelemből próbálta távol tartani a férfit, Mićićet pedig csak ellökte. A rendőrségen alkohol- és drogtesztet is végeztek rajta, ezek negatív eredményt adtak.

A két fél története több ponton ellentmond egymásnak, ezért az ügy jelenleg elsősorban büntetőeljárási kérdés.

A Harmadik Alapfokú Ügyészség vizsgálja a történteket, és közölte: az első éjszaka nem tudta meghallgatni Mićićet és férjét, ezért Šapićot végül elengedték. Az ellenzéki mozgalom ezzel szemben azt állítja, hogy a sérült képviselőnő egészségi állapota és az eljárás kezelése miatt is további jogi lépéseket tesz.

Az ügy politikai súlyát az adja, hogy Šapić a Szerb Haladó Párt egyik legismertebb fővárosi politikusa. Aleksandar Vučić nyilvánosan azt mondta, nincs mentség a történtekre, miközben az ellenzéki pártok és városi szervezetek a főpolgármester leváltását követelik. Kreni-Promeni tüntetést is szervezett az ügyészség elé, azt állítva, hogy a hatóságoknak ugyanolyan szigorúan kell eljárniuk a kormánypárti tisztségviselőkkel szemben, mint bárki mással.

A botrány azért is kellemetlen az SNS számára, mert a kormánypárt az utóbbi időszakban gyakran vádolta az ellenzéki tüntetőket erőszakkal, és kampányüzeneteiben kiemelten beszélt a nők elleni agresszióról. Szerb elemzők szerint ezért a Šapić-ügy közvetlenül ütközik a kormányzati kommunikációval: a nyilvánosság figyelme most egy olyan esetre irányul, amelyben maga egy vezető kormánypárti politikus került testi sértéssel kapcsolatos vád középpontjába.

Šapić sajtótájékoztatóján bocsánatot kért azért, hogy nem hagyta el a helyszínt, és hagyta elfajulni a konfliktust. Megjegyzendő: nem az áldozattól, hanem a szerb elnök pártjától kért bocsánatot. Ráadásul a felelősséget részben provokációra vezette vissza, és rágalmazási eljárást helyezett kilátásba. Ez a kettős üzenet – a viselkedés miatti sajnálkozás és a fizikai támadás tagadása – várhatóan az ügyészségi vizsgálat lezárásáig meghatározza az ügy politikai kezelését.

A botrány különösen érzékeny az SNS számára, mert saját kampányában is hangsúlyosan beszél a politikai erőszakról.

A főpolgármester pályája önmagában is magyarázza, miért kapott az eset ekkora figyelmet. Šapić Szerbia egyik legsikeresebb vízilabdázója volt, olimpiai és világbajnoki érmekkel, majd a sport után a Demokrata Pártban kezdett politizálni. Később saját pártot alapított, amelyet 2021-ben beolvasztott a Szerb Haladó Pártba, ő pedig a szervezet alelnöke, majd Belgrád vezetője lett.

A fővárosi politikában korábban is több vitás ügy kísérte. Bírálói rendszeresen támadták várostervezési döntései, ingatlanügyei és konfrontatív kommunikációja miatt, támogatói viszont határozott városvezetőként állítják be. A mostani ügy azonban más jellegű, mert nem közigazgatási döntésről vagy politikai szócsatáról, hanem egy konkrét, sérüléssel járó utcai konfliktusról folyik vizsgálat.

Kreni-Promeni az utóbbi években a szerb ellenzéki tér egyik látható szereplőjévé vált. A Savo Manojlović vezette mozgalom környezetvédelmi kampányokkal, a Jadar-völgyi lítiumbányászat elleni tiltakozásokkal és helyi ügyekkel épített támogatást. Belgrádban képviselői rendszeresen bírálják a városvezetés beruházásait és átláthatóságát, így Mićić és Šapić konfliktusának már az incidens előtt is volt politikai előzménye.

A következő napokban a legfontosabb fejlemény az orvosi dokumentáció, a tanúvallomások és az esetleges térfigyelő vagy telefonos felvételek értékelése lesz. Ezek dönthetik el, hogy az ügyészség indokoltnak lát-e vádemelést, és pontosan milyen jogi minősítést alkalmaz. A politikai következmények ettől részben függetlenül is folytatódnak: az ellenzék a lemondás kérdését napirenden tartja, az SNS pedig igyekszik elválasztani a büntetőeljárást a kampánytól.

Hírek szerint a történtek után a vasárnap lemondott szerb elnök leteremtette a polgármestert.