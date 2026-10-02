Madármegfigyelő napok a hétvégén, bárki csatlakozhat a játékos versenyhez

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület;Európai Madármegfigyelő Napok;

2026-10-02 14:06:00 CEST

A hétvégén csodás kirándulóidő vár ránk, érdemes lesz részt venni az európai madármegfigyelő napok programjában, amely egyben játékos verseny is. Magyarország hagyományosan kiválóan szerepel a mezőnyben, tavaly 29 ország közül nálunk vettek részt a legtöbben a rendezvényen.

Az európai madármegfigyelő napok (EMN) programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A program magyarországi koordinátora hazánk BirdLife-képviselője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

Az évenkénti összesített eredmények elképesztő számokat mutatnak: tavaly 29 ország 834 helyszínén több mint 2,82 millió madarat figyelt meg a 27 599 résztvevő. Az EMN egy játékos verseny is az országok között, ahol a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek.

Magyarország általában előkelő helyen szerepel, 2025-ben a rendezvények és a résztvevők száma kategóriában első, a megfigyelt madarak száma kategóriában pedig pedig ötödik helyezettek lettünk.

Az összesített magyar eredmény gyarapításához azonban nemcsak a szervezett helyszíneken lehet hozzájárulni, bárki megszámolhatja a kert, az utca, a közeli park madarait. Annyi a feladat, hogy jegyezzük fel a megfigyelés helyszínét (település + megye), a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát (ha nem ismeri a fajokat, csak a számukat), esetleg a ritka vagy érdekes madarak felbukkanását. Az adatokat a program honlapoldaláról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon október 4., vasárnap 16 óráig kell elküldeni

A beküldött részvételi és megfigyelési adatokat az MME munkatársai összesítik, majd továbbítják a nemzetközi koordinációs központba. Az összesített eredményről várhatóan október 6-án, kedden ad hírt az egyesület.