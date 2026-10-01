Letartóztatták Hankó Balázst a 17,3 milliárd forintos NKA-botrány miatt

letartóztatás;Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

2026-10-01 14:10:00 CEST

A fideszes politikust szerdán a Ceglédi Rendőrkapitányság fogdájából bilincsben és vezetőszáron vitték a Kecskeméti Járásbíróságra a bejelentés előtt.

Csütörtökön az ügyben eljáró nyomozási bíró elrendelte, hogy letartóztassák Hankó Balázst, az Orbán-kormány kulturális és innovációs miniszterét. A fideszes politikust szerdán a Ceglédi Rendőrkapitányság fogdájából bilincsben és vezetőszáron vitték a Kecskeméti Járásbíróságra a bejelentés előtt. Őt és hivatalosan anonimitásban hagyott egyik társát – Varga-Bajusz Veronika exállamtitkárt – még hétfő este vették őrizetbe a gyanúsítotti kihallgatásuk után különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt.

A Kecskeméti Járásbíróság ülése délután 1 óráig tartott, Hankó Balázs úgy jött ki róla, hogy nem nyilatkozott a helyszínen tartózkodó újságíróknak. Körülbelül fél órával később hívták be újra, hogy közöljék vele, hogyan döntött a bíró. – Az ügyészség nem engedte, hogy nyilatkozzak, ennyit a szólásszabadságról – idézte az Index, mit mondott már a döntés tudatában a fideszes politikus. Ezután derült ki, hogy Hankó Balázst letartóztatták.

Hankó Balázsra a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) körül gyűrűző 17,3 milliárd forintos botrány égett rá. Ebben az derült ki, hogy az NKA egyik ideiglenes testülete, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között, esetenként több száz millió forinttal támogatott Fidesz-közeli személyiségeket.

Maga a tárcavezető – aki az NKA elnöke is volt – az NKA miniszteri keretéből hasonló szellemiségben osztott szét ötmilliárd forintot. Az ügynek eddig kilenc letartóztatottja volt, köztük Bús Balázs volt NKA-alelnökkel, Óbuda-Békásmegyer egykori fideszes polgármesterével.

Hankó Balázs – akinek a mentelmi jogát még hétfőn függesztette fel az Országgyűlés Seszták Miklós volt nemzetgazdasági miniszterével együtt – kitartóan az áldozat szerepét próbálja játszani az ügyben, mondván, Magyar Péter miniszterelnök leszámolási akciója, egy Fidesz ellen indított hadjárat az egész.