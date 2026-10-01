letartóztatás;Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

Letartóztatták Hankó Balázst a 17,3 milliárd forintos NKA-botrány miatt

A fideszes politikust szerdán a Ceglédi Rendőrkapitányság fogdájából bilincsben és vezetőszáron vitték a Kecskeméti Járásbíróságra a bejelentés előtt. 

Csütörtökön az ügyben eljáró nyomozási bíró elrendelte, hogy letartóztassák Hankó Balázst, az Orbán-kormány kulturális és innovációs miniszterét. A fideszes politikust szerdán a Ceglédi Rendőrkapitányság fogdájából bilincsben és vezetőszáron vitték a Kecskeméti Járásbíróságra a bejelentés előtt. Őt és hivatalosan anonimitásban hagyott egyik társát – Varga-Bajusz Veronika exállamtitkárt  – még hétfő este vették őrizetbe a gyanúsítotti kihallgatásuk után különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. 

A Kecskeméti Járásbíróság ülése délután 1 óráig tartott, Hankó Balázs úgy jött ki róla, hogy nem nyilatkozott a helyszínen tartózkodó újságíróknak. Körülbelül fél órával később hívták be újra, hogy közöljék vele, hogyan döntött a bíró. – Az ügyészség nem engedte, hogy nyilatkozzak, ennyit a szólásszabadságról – idézte az Index, mit mondott már a döntés tudatában a fideszes politikus. Ezután derült ki, hogy Hankó Balázst letartóztatták.

Hankó Balázsra a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) körül gyűrűző 17,3 milliárd forintos botrány égett rá. Ebben az derült ki, hogy az NKA egyik ideiglenes testülete, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között, esetenként több száz millió forinttal támogatott Fidesz-közeli személyiségeket.

Maga a tárcavezető – aki az NKA elnöke is volt – az NKA miniszteri keretéből hasonló szellemiségben osztott szét ötmilliárd forintot. Az ügynek eddig kilenc letartóztatottja volt, köztük Bús Balázs volt NKA-alelnökkel, Óbuda-Békásmegyer egykori fideszes polgármesterével.

Hankó Balázs – akinek a mentelmi jogát még hétfőn függesztette fel az Országgyűlés Seszták Miklós volt nemzetgazdasági miniszterével együtt – kitartóan az áldozat szerepét próbálja játszani az ügyben, mondván, Magyar Péter miniszterelnök leszámolási akciója, egy Fidesz ellen indított hadjárat az egész. 

A volt miniszterelnök öccse egy Grazban élő magyar üzletembert, egykori helyi konzervatív képviselőjelöltet akart megdöbbentően rossz helyesírású üzeneteivel megkörnyékezni. Azt gondolta, hátha el tudná intézni, hogy Ausztriában is odacsapjanak egyet az ukránoknak.