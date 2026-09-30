Az ügyészség indítványozza Hankó Balázs letartóztatását

letartóztatás;indítvány;Bács-Kiskun Megyei Főügyészség;Hankó Balázs;

2026-09-30 12:17:00 CEST

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt.

Indítványozza a Hankó Balázs és társa letartóztatását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség – derül ki a vádhatóság szerdán lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. E szerint Hankó Balázst és anonimitásban hagyott társát hétfő este vették őrizetbe a gyanúsítotti kihallgatásuk után különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. Ma a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség mindkét gyanúsított letartóztatásának elrendelését indítványozta.

Mint ismert, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, jelenleg fideszes parlamenti képviselő mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az Országgyűlés a Nemzeti Kulturális Alap 17,3 milliárd forintos pénzszórásában játszott szerepe miatt. A politikus aznap estig a Fidesz parlamenti irodájában bujkált, mielőtt némi hisztéria után este bement volna a NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztályára Budapest III. kerületében. Ezt követően Kecskemétre vitték. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kedden közölte, hogy döntés született a fideszes politikus őrizetbe vételéről.

A volt kulturális és innovációs minisztert, Hankó Balázst az a potom 17,3 milliárd forintos NKA-botrány sodorta el, amelyben kiderült, hogy az NKA egyik ideiglenes testülete, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között, esetenként több száz millió forinttal támogatott Fidesz-közeli személyiségeket. Maga a tárcavezető az NKA miniszteri keretéből hasonló szellemiségben osztott szét ötmilliárd forintot. Az ügynek jelenleg kilenc letartóztatottja volt, köztük Bús Balázs volt NKA-alelnökkel, Óbuda-Békásmegyer egykori fideszes polgármesterével. A KKPIK-nak az elnöke Ughy Attila, a Lechner Kft. tanácsadója, egykori fideszes polgármester, tagja Zámbó Nóra jogász, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Közigazgatási Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője, titkárságvezetője, továbbá Burom Gábor, a KIM miniszteri kabinetfőnök-helyettese volt.