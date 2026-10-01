Orbán Áron márciusban még azzal próbálkozott, hogy az osztrák hatóságok is lecsapjanak egy ukrán aranykonvojra

Orbán Viktor volt miniszterelnök öccse, Orbán Áron bő két héttel a magyarországi választások előtt, 2026. március 26-án üzent Lászlóvári-Thoma Csongor, Grazban élő üzletember telefonjára, mint később kiderült azért, hogy megszervezhessen egy, a magyarországi után ausztriai rajtaütést az ukrán pénzszállítókon – írja csütörtöki cikkében a 444. A lap hiába kereste Orbán Áront, ő először azt kérte, üzenetben tegyenek fel nekik kérdéseket, de azokra nem válaszolt, viszont az üzletember, aki hat éve egy általa forgalmazott termék iránti érdeklődéskor – közös ismerősük révén – ismerte meg a kormányfő testvérét, szívesen válaszolt.
A furcsa üzengetés azzal kezdődött, hogy Orbán Áron megkérdezte a férfitól, foglalkozik-e még politikával, mert még 2021-ben az Osztrák Néppárt, az ÖVP pártlistáján indult a városi önkormányzati választáson, de mandátumot nem szerzett. – „Nem tudom mekkora befojásod van Ausztriában?” – írta a miniszterelnök öccse, így pontos jével. Lászlóvári-Thoma közölte, hogy idén lemondta a jelöltséget, de Orbán Áron megjegyezte, hogy Ausztrián keresztül megy egy szállítmány, és csatolt is ehhez egy ATV-videóra vezető linket ami a „Nagy pénzrablás Magyarországon: lecsapott a NAV az ukránok pénzére” című, az aranykonvojügyről szóló YouTube-videóra vezetett.Orbán Árontól a Lánczi-féle Mikulásig: négy ügy az NVVH előttHorváth Lóránt nagyon aggódna Orbán Viktor helyében, szerinte a volt miniszterelnököt elérheti az aranykonvojügyben zajló nyomozás
Orbán Áron az egyértelmű, szintén helytelenül, ékezet nélkül írt üzenetében arról érdeklődött, hogy „El tudjatok kapni?”, majd rákérdezésre meg is erősítette, hogy a pénzszállítmányról van szó, alig pár héttel a nemzetközi botrányt kavart magyarországi eset után. A beszélgetés azzal folytatódott, hogy a kormányfő testvére már arról beszélt, hogy ha le tudják kapcsolni az ottani aranykonvojt, akkor összehozza Lászlóvári-Thomát az illetővel, aki tudja, hol tartózkodik éppen a pénzszállító. Kiderült azonban, hogy nincs semmi jogalap a lecsapásra, az üzletember szerint az egész borzasztóan kormolytalan volt, ráadásul ő úgy tudta, hogy a magyar fellépéssel ellentétben minden rendben volt az ukrán szállítmánnyal.Előkerült egy újabb feljegyzés, amely arra utal, hogy Orbán Viktor döntött az ukrán pénzszállítók elfogásárólA szegedi ügyészség nyomozhat Fürcht Pálnak a Legfőbb Ügyészség politikai nyomásgyakorlásáról tett állításainak ügyében
Lászlóvári-Thoma Csongor a 444-nek elmondta, tisztában volt vele, hogy Magyarországon nem volt jogállam, ezért jobb híján megmutatta az üzenetváltást Horváth Lóránt ügyvédnek, aki az aranykonvoj-ügyben képviseli az ukrán pénzszállítókat, és akit egy ausztriai ügyből kifolyólag korábbról ismert. Hozzátette, hogy a megkeresés ügyében jelzést tett az osztrák titkosszolgálatoknak és a koalíciós kormányt vezető Néppártnak is, nehogy végül gondja legyen mindebből. Amint arról hétfőn lapunk is beszámolt a Nemzet Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) első négy ügye közüli is elsőként Orbán Viktor testvérének vízumbizniszét, a Telex által feltárt, Orbán Áront is érintő ügyet veszik át a Központi Nyomozó Főügyészségtől. Az ügy középpontjában külföldi munkavállalók magyarországi vízum- és munkavállalási engedélyeinek intézése áll.Bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás miatti nyomozást a NAV az ukrán aranykonvoj ügyébenElrendelték a két gyanúsított letartóztatását az Orbán Áront is érintő munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos ügybenA Legfőbb Ügyészség elutasította Vadai Ágnes feljelentését Orbán Áron ügyében