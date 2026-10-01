Orbán Áron márciusban még azzal próbálkozott, hogy az osztrák hatóságok is lecsapjanak egy ukrán aranykonvojra

Ausztria;üzletember;üzenetek;magyar férfi;befolyás;Orbán Áron;aranykonvoj;

2026-10-01 12:39:00 CEST

A volt miniszterelnök öccse egy Grazban élő magyar üzletembert, egykori helyi konzervatív képviselőjelöltet akart megdöbbentően rossz helyesírású üzeneteivel megkörnyékezni. Azt gondolta, hátha el tudná intézni, hogy Ausztriában is odacsapjanak egyet az ukránoknak.

Orbán Viktor volt miniszterelnök öccse, Orbán Áron bő két héttel a magyarországi választások előtt, 2026. március 26-án üzent Lászlóvári-Thoma Csongor, Grazban élő üzletember telefonjára, mint később kiderült azért, hogy megszervezhessen egy, a magyarországi után ausztriai rajtaütést az ukrán pénzszállítókon – írja csütörtöki cikkében a 444. A lap hiába kereste Orbán Áront, ő először azt kérte, üzenetben tegyenek fel nekik kérdéseket, de azokra nem válaszolt, viszont az üzletember, aki hat éve egy általa forgalmazott termék iránti érdeklődéskor – közös ismerősük révén – ismerte meg a kormányfő testvérét, szívesen válaszolt.

A furcsa üzengetés azzal kezdődött, hogy Orbán Áron megkérdezte a férfitól, foglalkozik-e még politikával, mert még 2021-ben az Osztrák Néppárt, az ÖVP pártlistáján indult a városi önkormányzati választáson, de mandátumot nem szerzett. – „Nem tudom mekkora befojásod van Ausztriában?” – írta a miniszterelnök öccse, így pontos jével. Lászlóvári-Thoma közölte, hogy idén lemondta a jelöltséget, de Orbán Áron megjegyezte, hogy Ausztrián keresztül megy egy szállítmány, és csatolt is ehhez egy ATV-videóra vezető linket ami a „Nagy pénzrablás Magyarországon: lecsapott a NAV az ukránok pénzére” című, az aranykonvojügyről szóló YouTube-videóra vezetett.

Orbán Áron az egyértelmű, szintén helytelenül, ékezet nélkül írt üzenetében arról érdeklődött, hogy „El tudjatok kapni?”, majd rákérdezésre meg is erősítette, hogy a pénzszállítmányról van szó, alig pár héttel a nemzetközi botrányt kavart magyarországi eset után. A beszélgetés azzal folytatódott, hogy a kormányfő testvére már arról beszélt, hogy ha le tudják kapcsolni az ottani aranykonvojt, akkor összehozza Lászlóvári-Thomát az illetővel, aki tudja, hol tartózkodik éppen a pénzszállító. Kiderült azonban, hogy nincs semmi jogalap a lecsapásra, az üzletember szerint az egész borzasztóan kormolytalan volt, ráadásul ő úgy tudta, hogy a magyar fellépéssel ellentétben minden rendben volt az ukrán szállítmánnyal.

Lászlóvári-Thoma Csongor a 444-nek elmondta, tisztában volt vele, hogy Magyarországon nem volt jogállam, ezért jobb híján megmutatta az üzenetváltást Horváth Lóránt ügyvédnek, aki az aranykonvoj-ügyben képviseli az ukrán pénzszállítókat, és akit egy ausztriai ügyből kifolyólag korábbról ismert. Hozzátette, hogy a megkeresés ügyében jelzést tett az osztrák titkosszolgálatoknak és a koalíciós kormányt vezető Néppártnak is, nehogy végül gondja legyen mindebből. Amint arról hétfőn lapunk is beszámolt a Nemzet Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) első négy ügye közüli is elsőként Orbán Viktor testvérének vízumbizniszét, a Telex által feltárt, Orbán Áront is érintő ügyet veszik át a Központi Nyomozó Főügyészségtől. Az ügy középpontjában külföldi munkavállalók magyarországi vízum- és munkavállalási engedélyeinek intézése áll.