Pénz van, mester nincs: a szakemberhiány új lakásbiztosítási szolgáltatást hívott életre

helyreállítás;épületkárok;lakásbiztosítás;Alfa Biztosító;

2026-10-01 17:25:00 CEST

Hiába fizeti ki a biztosító az épületben keletkezett kárt, a tulajdonosok többsége hónapokig nem talál szakembert a helyreállításhoz. Az egyik biztosító – Magyarországon elsőként – a 300 ezer forintnál nagyobb, de 5 millió forintnál kisebb értékű károk javítását is megszervezi.

Egy átlagos helyreállítás 40–45 napig tart, mármint azoknál, akik eljutnak egyáltalán addig, hogy megtalálják a megfelelő szakembert, aki megfelelő áron és minőségben elvégzi a munkát. Az Alfa Biztosító és a Global Assistance kutatása szerint a magyar háztartások 46 százalékában van olyan hiba vagy sérülés, amelyet hónapok óta nem javítottak meg. A leggyakoribb a repedt fal, ez az esetek 13 százalékát teszi ki, míg a régóta fennálló hibák listájának élén a nyílászáró-, tető- és elektromos problémák vannak, ezek csaknem minden tizedik otthonban fordulnak elő.

A javítás elmaradásának egyik fő oka a szakemberhiány. A megkérdezett ingatlantulajdonosok 23 százaléka azért nem javíttatta meg a hibát, mert nem talált szakembert, 13 százalékuk pedig nem talált olyat, akiben megbízott volna. Az elmúlt két évben javítást vagy felújítást végezni szándékozók 17 százaléka pedig senkit sem talált a munkára. A legtöbben a kiszámíthatatlanságra panaszkodnak, sokan kerülnek olyan helyzetbe, amikor a megbeszéltek ellenére eltűnik a mester, majd keresgélhetnek tovább.

A reális ár megítélése sem könnyű, különösen a sürgős munkáknál.

A duguláselhárítás tipikusan ilyen terület, ahol kirívó esetek is előfordulnak, hiszen a károsult sokszor kiszolgáltatott helyzetben van, gyorsan kell szakember, az ár pedig csak utólag derül ki.

Ez a biztosító számára is probléma, hiszen egy kár rendezésénél azt is meg kell ítélni, hogy a helyreállítás költsége indokolt-e és a szerződés alapján mekkora összeg téríthető.

Ilyen helyzetben lépett piacra egy Magyarországon még egyedülálló szolgáltatással az Alfa Biztosító, új lakásbiztosításának egyik újdonsága, hogy a károsultnak nem kell egyedül megszerveznie és menedzselnie a javítási munkákat. A Global Assistance-szal együttműködve a felméréstől a szakember kiválasztásán át a munka koordinálásáig vállalják a folyamatot, de a szolgáltatás csak a 300 ezer és 5 millió forint közötti épületkárokra terjed ki.

A 300 ezer forintos alsó határnak gyakorlati oka van.

A kisebb, néhány tízezer forintos károk egy részét meg sem csináltatják a biztosítottak, hiszen a szakemberhiányos helyzetben a kis munkákra még nehezebb, de többnyire lehetetlen kivitelezőt találni.

Az 5 millió forintos felső határ pedig azért került a konstrukcióba, mert nem családi házak teljes újjáépítését vállalják.

A szolgáltatást hároméves tesztidőszak előzte meg, ez alatt mintegy 1900 lakás helyreállítását szervezték meg. A hálózatban mintegy ezer vállalkozás dolgozik, a kiállított számlákat pedig 15 napon belül rendezik. A számlázásnak a szolgáltató szerint a piac fehérítésében is lehet szerepe, a szürke és a feketegazdaság az építőiparban markánsan jelen van, a kutatásban részt vevők 42 százaléka fizetett már számla nélkül javításért. Az ellenőrzött szakemberhálózat és a számlás munkavégzés ezen a területen is változást hozhat.

Az új modell egy olyan lakásbiztosítási piacon jelenik meg, ahol az elmúlt időszakban erős árverseny alakult ki, és ahol az alacsony ár mellett egyre fontosabb kérdés lehet az is, hogy a biztosító a kár bekövetkezte után ténylegesen milyen segítséget tud nyújtani.