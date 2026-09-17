Kontárkárok – jelentősen csökkent az átlagos kárösszeg, de a megbízások értéke is

építőipar;felmérés;lakásfelújítás;Mapei Kft.;kontárok;

2026-09-17 11:58:00 CEST

Átlagosan 688 ezer forint kárt okoznak idén az építőipari kontármunkák, ami mintegy 153 ezer forinttal kevesebb a tavalyinál. Ez azonban részben azzal magyarázható, hogy csökkent a munkák volumene és a megrendelések száma is – derül ki a Mapei 2026-os felméréséből. A lakossági munkák 25-30 százalékát feketén vagy szürkén végzik el, utóbbi esetben legfeljebb a garanciális munkákra adnak számlát. Emiatt a kontármunkák által okozott károk megtéríttetésére is alig van esély.

A kontármunkák aránya az idén 15 százalék körül volt, ami 0,6 százalékpontos emelkedés egy év alatt, ugyanakkor jelentős csökkenés 2024-hez képest. Ha azonban nem csupán az elmúlt egy év tapasztalatairól, hanem arról kérdezték az ingatlantulajdonosokat, hogy érte-e őket valaha kár kontármunka miatt, már 38 százalékuk válaszolt igennel. A kóklerek továbbra is komoly problémát jelentenek, különösen akkor, ha sok a munka, és hosszabb ideig kell várni a jó szakemberekre.

Az Építőipari Bizalmi Index értéke 2026-ban az ötfokú skálán 3,54 lett, ami még messze van a kívánatostól, és legfeljebb átlagos teljesítményt jelez – mondta a felmérést bemutató mai sajtótájékoztatón Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője. A szakmák megítélése érdemben nem változott, ami nem jó hír – tette hozzá. Az elmúlt egy évben elvégzett munkákról jóval kritikusabban nyilatkoztak a megrendelők, mint általában.

Az építőipari munkák értéke csökkent az elmúlt egy évben, ami az átlagos kárértékek alakulásából is látszik. A Mapei idei felmérése szerint egy kontármunka átlagosan 688 345 forintos kárt okozott 2026-ban az augusztus végéig beérkezett válaszok alapján. Ez 153 792 forinttal kevesebb a tavalyi, az elmúlt hat évben kiugrónak számító 842 137 forintos értéknél. A káresemények aránya ugyanakkor csak kismértékben változott.

A felújítások, korszerűsítések jelentős anyagi terhet jelentenek a lakosságnak, az energetikai felújítások ösztönzéséhez támogatásra is szükség lenne, mert a kedvezményes kölcsön önmagában nem oldja meg az önerő előteremtésének problémáját

– világított rá a helyzetre a Mapei felmérése.Eszerint ugyanis a válaszadók 36 százaléka azt nyilatkozta, hogy nem tud felújításra költeni, 25 százalékának nagy nehézséget jelentene, 27 százalékuknak pedig legalább közepes anyagi megterhelés lenne. A Mapei szerint ezért az energetikai felújítások ösztönzéséhez támogatásra is szükség lenne, mert a kedvezményes kölcsön önmagában nem oldja meg az önerő előteremtésének problémáját. A felmérés augusztus végén készült, 995 fős reprezentatív szakmai és 1046 fős ingatlantulajdonosi minta alapján.

A különböző építőipari szakemberek megítélésében idén is jelentős különbségek rajzolódtak ki. Hagyományosan a villanyszerelők, a gázszerelők és a gépészek értékelése volt a legmagasabb, ezek az úgynevezett „nem látszó” munkák. Ezeknél a megrendelő számára elsősorban az a kérdés, hogy a rendszer működik-e vagy sem. A festők, burkolók és kőművesek megítélése már sokkal kritikusabb, itt a laikus számára is jól értékelhető esztétikai szempontok válnak szembetűnővé.

A generálkivitelezők értékelése a legalacsonyabb, mindössze 2,9 csillag volt azok körében, akik az elmúlt egy évben ténylegesen rendeltek tőlük munkát, míg az ingatlantulajdonosok általános értékelése 3,21 csillag volt. A villanyszerelőknél ugyanez 2,7, illetve 3,36 csillag volt. A Mapei szerint az eltérésben szerepet játszhat, hogy a munkát ténylegesen megrendelőknek friss tapasztalatuk van a szakemberekről.

Megyénként is nagy a szórás: az értékelések 3,21 és 3,97 csillag között mozogtak. Nógrád megye tavaly és idén is a legmagasabb értékelést kapta, vélhetően nem függetlenül attól, hogy kevés a munka és a lakosság száma is alacsony, így gyorsabban híre megy a kontármunkának. Veszprémben ugyanakkor 3,9-ről 3,21-re csökkent az Építőipari Bizalmi Index értéke. A felmérésben kelet–nyugati törésvonal is kirajzolódott, a nyugati országrészben alacsonyabb értékelések születtek – mondta a Mapei ügyvezetője.

Az építőiparnak egyelőre nincs elég munkája, kapacitásai alapján többre lenne képes. Egyelőre a kevés megrendelés ellenére kitartanak, de a cégek egy része legkésőbb jövő tavaszig bírja fenntartani kapacitásait. A cégek 5–10 százaléka is megszűnhet, ami jelentős kapacitásvesztést okozhat. Vissza kell hozni a cégek beruházási kedvét – mondta Markovich Béla, aki ebben látja a kilábalás lehetőségét, mivel a lakásépítés az ágazati cégeknek csak egy részét képes munkával ellátni.