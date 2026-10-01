Kilenc év után visszatér Sepangba a Forma-1, de ezúttal Bahrein diktál

Forma-1;Malajzia;Bahreini Nagydíj;

2026-10-01 15:57:00 CEST

Meglehetősen rendhagyó körülmények között tér vissza kilenc év után a Forma-1 a Sepang International Circuitre. A viadal a Bahreini Nagydíj nevet viseli, ám bahreini ételeket szolgálnak fel és rózsavízzel ünneplik majd a dobogósokat.

A sepangi pálya legutóbb 2017-ben látta vendégül a Forma-1-et, azóta viszont kikerült a versenynaptárból. A mostani visszatérésre azért nyílt lehetőség, mert a közel-keleti háborús feszültségek miatt Bahreinben nem lehet versenyt rendezni. Ami a logisztikát illeti, a mezőny Bakuból érkezett Malajziába, majd a jövő héten Szingapúrban folytatódik a szezon, így Sepang beillesztése nem igényelte a naptár többi versenyének átrendezését.

A pálya különlegessége, hogy a jelenlegi mezőny több mint fele még soha nem versenyzett itt Forma-1-es autóval. A 22 pilótából mindössze tíznek van innen korábbi F1-es tapasztalata, ráadásul egyik csapatnak sincs igazán releváns adata a jelenlegi autógenerációval kapcsolatban. Emiatt a pénteki szabadedzések a szokásosnál is fontosabbak lehetnek.

A visszatérésre ráadásul óriási érdeklődés mutatkozik. A pálya igazgatója, Azhan Shafriman Hanif szerint már 95 ezer jegy elkelt, és várakozásai szerint a végső szám meghaladja majd a százezret. A mostani verseny azonban nem egyszerűen a régi Maláj Nagydíj visszatérése. A rendezési díjat Bahrein állja, ezért a jegybevétel is a közel-keleti országot illeti, miközben Malajzia elsősorban a hétvége által generált turisztikai kiadásokból profitálhat.

First impressions from Sepang today are that it really feels like the Bahrain Grand Prix in Malaysia.



There was the traditional Bahrain pre-weekend BBQ in the paddock; the fan zone is Bahrain themed; Gulf Air sponsor logos; 500+ Bahrain marshals have been flown over; the… pic.twitter.com/IX2aMpSg5p — Jon Noble (@NobleF1) September 30, 2026

A bahreini társszervezők igyekeztek sajátos hangulatot is teremteni Sepangban: a hétvége során bahreini ételeket szolgálnak fel a paddockban, a legkülönösebb pedig alighanem a dobogós ceremónia lesz. A díjátadó ugyanis a bahreini protokoll szerint zajlik, így a versenyzők nem pezsgőt locsolnak majd egymásra, hanem rózsavizet.

Új színben tündököl a Mercedes

A Mercedes eközben egy másik módon is hangsúlyozza a malajziai kapcsolatot. A német istálló autói különleges festéssel állnak rajthoz: a W17-es a megszokott ezüst-fekete helyett türkiz-fekete színekben pompázik.

First impressions from Sepang today are that it really feels like the Bahrain Grand Prix in Malaysia.



There was the traditional Bahrain pre-weekend BBQ in the paddock; the fan zone is Bahrain themed; Gulf Air sponsor logos; 500+ Bahrain marshals have been flown over; the… pic.twitter.com/IX2aMpSg5p — Jon Noble (@NobleF1) September 30, 2026

A Mercedes ezzel a Petronas előtt tiszteleg, a malajziai olajvállalat a csapat egyik legfontosabb támogatója, és a Mercedes 2010-es Forma-1-es visszatérése óta együttműködik az istállóval.

A csapat ráadásul hosszú idő után vet be fejlesztéseket, amivel tovább erősítheti pozícióját az élmezőnyben. A konstruktőri világbajnokságot vezető istálló 160 pontos előnyt épített ki a Ferrarival szemben, így csak idő kérdése, mikor biztosítja be szezonvégi elsőségét.

A hétvége időjárása ugyanakkor komoly kihívást tartogathat. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hőségriadót rendelt el, miután az előrejelzések szerint a vasárnapi futamon 31 Celsius-fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Az év ezen időszakában a záporok sem szokatlanok: péntekre 50, szombatra 40, vasárnapra pedig 30 százalékos esélyt jósolnak csapadékra.

Ocon távozik a Haaastól

Közben a pilótapiac is szolgáltatott egy fontos hírt: Esteban Ocon a szezon végén távozik a Haastól. A francia versenyző ugyanakkor jelezte, hogy nem tekinti lezártnak Forma-1-es pályafutását.

„Nem érzem ezt igazságosnak, mert a teljesítményem jó volt, és ezt a csapat is jól tudja. De a múlton nem változtathatok, csak előre tekinthetek, és próbálok együtt dolgozni a csapattal, mindent megtenni értük” – mondta Ocon.

A 30 éves francia 2016-ban mutatkozott be az F1-ben, 195 nagydíjon indult, négyszer állt dobogón, egyetlen futamgyőzelmét pedig 2021-ben a Hungaroringen szerezte. Az idei szezonban eddig hét pontot gyűjtött, míg csapattársa, Oliver Bearman húsznál jár. Ocon szerint azonban ez még nem jelenti pályafutása végét, és egyértelművé tette azt is, hogy más sorozatok nem érdeklik.

A hétvége programja

Péntek:

Első szabadedzés: 6:30-7:30

Második szabadedzés: 10:00-11:00

Szombat:

Harmadik szabadedzés: 6:30-7:30

Időmérő: 10 órától

Vasárnap:

Futam: 9 órától