Immár a „díszdoktor” Messi nélkül nyertek simán az argentinok

Lionel Messi;argentin labdarúgó-válogatott;

2026-10-01 10:54:00 CEST

Új felállásban, immár a világsztár Lionel Messi nélkül aratott sima, 4-0-s győzelmet az argentin labdarúgó-válogatott a vendég Bolívia felett szerdán barátságos mérkőzésen. A 39 éves klasszist közben díszdoktorrá avatják.

A nyári világbajnokság ezüstérmese Córdobában Lautaro Martínez (19. perc), Nicolás Paz (29.), Cristian Romero (53.) és José López (86.) találataival diadalmaskodott.

A 39 éves Messi a vb-t követően egyértelműsítette: többet nem szerepel a nemzeti csapatan, és majd a jövő szerdai, Benin elleni újabb barátságos találkozón búcsúzik el végleg a válogatottól Buenos Airesben.

Az argentinok szombaton Burkina Faso ellen játszanak még egy felkészülési összecsapást a fővárosban.

Messi a Buenos Aires-i Egyetem díszdoktora lesz

Díszdoktori címmel tünteti ki a Buenos Aires-i Egyetem Lionel Messit. A ceremóniát a 39 éves klasszis válogatottbeli búcsúmérkőzése előtt tartják.

A tanulmányaival 13 évesen felhagyó Messi kitüntetését azzal indokolta az 1821-ben alapított intézmény, hogy „kivételes pályafutása a kiválóság, a kitartás, az alázat és az etikus magatartás, valamint az argentin nemzeti színek iránti elkötelezettség példája”, és mindezek olyan értékek, amelyeket az egyetem már régóta képvisel.

A 2022-ben világbajnok, 2014-ben és idén vb-döntős, kétszeres Copa América-győztes csatár augusztusban jelentette be, hogy elköszön a nemzeti csapattól, melyben 207 alkalommal lépett pályára, és 125 gólt szerzett. Nem sokkal később Claudio Tapia, az argentin szövetség elnöke közölte, hogy Messi egy búcsúmérkőzés erejéig mégis pályára lép a válogatottban.