Itt a Putyin-rezsim válasza, magyar diplomatákat utasítanak ki Oroszországból

Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be csütörtökön az orosz külügyminisztérium válaszul arra, hogy Magyarország nemrég tíz orosz diplomatát utasított ki az országból.
A tárca közlése szerint – írja az MTI – a moszkvai külügyminisztériumba kérették a magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, Gergics Gábor ideiglenes ügyvivőt, és tájékoztatták arról, hogy a moszkvai nagykövetségen, illetve a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó, érintett diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki, hány magyar diplomatáról van szó.
Mint ismert, Orbán Anita külügyminiszter szeptember 8-án jelentette be, hogy a Tisza-kormány kémkedés gyanúja miatt tíz orosz diplomatát utasít ki Magyarországról. A döntést hivatalosan biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolták. Erre válaszul a moszkvai külügyminisztérium arról ír, hogy megtorló intézkedésről van szó, az orosz diplomaták kiutasítása a magyar hatóságok „alap nélküli, nyíltan ellenséges” követelése. Az oroszok azt egyébként nem közölték, hogy hány magyar diplomatát utasítanak ki.Orbán Anita bejelentette, hogy Magyarország kiutasítja a budapesti orosz nagykövetség tíz diplomatáját
„Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított, Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad” - reagált a moszkvai bejelentésre a a Külügyminisztérium csütörtökön. E szerint a budapesti vezetés tudomásul veszi az orosz fél lépését, de fenntartja korábban meghozott, nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését.