Itt a Putyin-rezsim válasza, magyar diplomatákat utasítanak ki Oroszországból

Oroszország;Magyarország;kiutasítás;diplomaták;

2026-10-01 12:26:00 CEST

A moszkvai nagykövetségen, illetve a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot.

Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be csütörtökön az orosz külügyminisztérium válaszul arra, hogy Magyarország nemrég tíz orosz diplomatát utasított ki az országból.

A tárca közlése szerint – írja az MTI – a moszkvai külügyminisztériumba kérették a magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, Gergics Gábor ideiglenes ügyvivőt, és tájékoztatták arról, hogy a moszkvai nagykövetségen, illetve a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó, érintett diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki, hány magyar diplomatáról van szó.

Mint ismert, Orbán Anita külügyminiszter szeptember 8-án jelentette be, hogy a Tisza-kormány kémkedés gyanúja miatt tíz orosz diplomatát utasít ki Magyarországról. A döntést hivatalosan biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolták. Erre válaszul a moszkvai külügyminisztérium arról ír, hogy megtorló intézkedésről van szó, az orosz diplomaták kiutasítása a magyar hatóságok „alap nélküli, nyíltan ellenséges” követelése. Az oroszok azt egyébként nem közölték, hogy hány magyar diplomatát utasítanak ki.

„Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított, Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad” - reagált a moszkvai bejelentésre a a Külügyminisztérium csütörtökön. E szerint a budapesti vezetés tudomásul veszi az orosz fél lépését, de fenntartja korábban meghozott, nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését.