Szaúd-Arábia nem engedi leszállni a FlyDubai utasaiért küldött izraeli gépeket

Izrael;Szaúd-Arábia;FlyDubai;

2026-10-01 12:03:00 CEST

A két ország nem áll egymással diplomáciai kapcsolatban, a gépekről az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével tárgyaltak.

Szaúd-Arábia nem engedi, hogy a területén leszálljanak azok az izraeli gépek, amelyek az országban leszálló FlyDubai-járat utasait szállítanák haza – jelentette csütörtökön az AFP francia hírügynökség szaúdi forrásokra hivatkozva.

A forrás szerint Izrael először katonai repülőgépek, majd – az elutasítás után – kereskedelmi gépek berepülésére kért engedélyt Tabúk repülőterére, azonban a szaúdi hatóságok azt is megtagadták.

A két ország nem áll egymással diplomáciai kapcsolatban, a repülőgépekről pedig az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével tárgyaltak.

A Flydubai légitársaság Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállítója azt követően hajtott végre szerdán kényszerleszállást, hogy az ománi másodpilóta – egyelőre ismeretlen okból – késsel megtámadta a kapitányt, és vélhetően azt akarta elérni, hogy a gép lezuhanjon.

Bár Izrael és Szaúd-Arábia között nem közlekednek járatok, 2022 óta Rijád engedélyezi az Izraelbe vagy Izraelből induló gépek számára a szaúdi légtér használatát.

A két ország között 2020-ban indultak egyeztetések a kapcsolatok felvételéről, a tárgyalások azonban a gázai háború kitörése nyomán megszakadtak.