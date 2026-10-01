Valter Attila a vb után nem indul az Európa-bajnokságon, Vas Blanka viszont visszatér

kerékpár;Európa-bajnokság;Valter Attila;Vas Kata Blanka;

2026-10-01 16:30:00 CEST

Huszonegy magyar kerékpáros, köztük öt felnőtt szerepel Ljubljanában a pénteken kezdődő országúti Európa-bajnokságon.

A nőknél hosszú betegség után ezúttal tér vissza az olimpiai negyedik Vas Blanka, aki május vége óta volt kényszerpihenőn és akivel kapcsolatban nincsenek elvárásai Rózsa Balázs szövetségi kapitánynak. Ugyanakkor jelezte, bízik benne, hogy a terepkerékpáros szezon előtt Vas élvezni fogja az országúti versenyzést. Zsankó Petra kapcsán hangsúlyozta, hogy jól teljesített a vb-n, sokáig ott volt a mezőnyben és az utolsó két körre nem engedték már tovább versenyezni.

„Ahogy a világbajnokságon, úgy az Európa-bajnoki pálya sem fekszik kifejezetten az ő adottságainak, de bizonyította, hogy jó formában van, jó párost fognak alkotni ők ketten” – mondta.

A férfiaknál a szintén olimpiai negyedik Valter Attila, aki indult a vb-n, ezúttal is ott lett volna a mezőnyben, ám végül nem érezte úgy, hogy a kontinensviadalon hozzá tudna tenni a válogatott szerepléshez. Így három férfi versenyző, Palumby Zsombor, Pelikán János és Valent Márk szerepel az Eb-n. A kapitány elárulta: Dina Mártont és a szlovák körversenyen szakaszt nyert Fetter Eriket is szerette volna nevezni, ám ők sem vállalták a részvételt. Időfutamban egyedüliként Pelikán János képviseli a magyar színeket.

A kontinensviadal nagy hiányzója lesz a hazaiak sztárja, Tadej Pogacar, aki bár sérülései ellenére is nagyon szeretett volna rajthoz állni, nem épült fel a Vuelta a Espanán történt bukása után, így végül nem nevezték a szlovén címvédőt. Távollétében a legnagyobb esélyesnek a belga Remco Evenepoel tekinthető, aki a világbajnokság mezőnyversenyében csak 12. lett, ám a legtöbb ottani riválisa nem vesz részt az Eb-n.

Az Európa-bajnokság felnőtt és magyar érdekeltségű programja:

Október 2., péntek:

Férfi U23, mezőnyverseny, 141,9 km (Feldhoffer Bálint, Grósz Gergő, Kárpáti Bálint, Pakot András, Tóth Márkó, Vas Barnabás) 13.30

Október 3., szombat:

Férfi junior, mezőnyverseny, 110,5 km (Berencsi Benedek, Ferenczi Andor, Forgács Patrik, Fortuna György, Galicz Benedek, Tóth Márk Martin) 9.00

Női mezőnyverseny, 130 km (Vas Blanka, Zsankó Petra) 13.30

Október 4., vasárnap:

Női junior, mezőnyverseny, 66,3 km (Benedek Virág, Horváth Hanga, Lambert Luca, Pákolicz Gréta) 9.00

Férfi mezőnyverseny, 196,3 km (Palumby Zsombor, Pelikán János, Valent Márk) 12.30

Október 6., kedd:

Vegyes csapatidőfutam, 44,3 km 15.00

Október 7., szerda:

Női időfutam, 22,1 km 14.30

Férfi időfutam, 22,1 km (Pelikán János) 16.15