Horn Gábor szerint Karácsony Gergely és a Tisza-kormány megállapodása jórészt tűzoltás

Budapest;Karácsony Gergely;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-10-01 19:32:00 CEST

A Republikon Alapítvány vezetője viszont nem hiszi, hogy korábbi szövetségeseinek lázadása miatt félthetné politikai jövőjét a főpolgármester. Elemzés.

Ez csak egy tapasz a sebre, de a betegségre még nem megoldás – mondta lapunknak Horn Gábor, a főváros és a Tisza-kormány szerdán kötött megállapodásáról. A Republikon Alapítvány vezetője szerint a 120 milliárd forintos egyszeri támogatás azt mutatja: a kormány végre felismerte Budapest tarthatatlan pénzügyi helyzetét, de egyelőre nincs válaszuk arra, mi lesz hosszabb távon.

Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter délután közös sajtótájékoztatón ismertették a megállapodás részleteit. E szerint a kormány 120 milliárddal segíti Budapestet, amely lehetővé teszi, hogy az önkormányzat befizethesse a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét.

Ez a hosszú ideje viták tárgyát képező sarc egyébként a jövőben csökkenne, ám a pontos mértékéről még nincs végleges döntés. A tárgyaláson – melyen Vitézy és Karácsony mellett részt vett Magyar Péter miniszterelnök, Kármán András pénzügyminiszter, valamint Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter – abban is megegyeztek: a főváros és az állam 50-50 százalékos tulajdonosként regionális BKK-t hoz létre, vagyis mostantól közösen finanszírozza a régió közösségi közlekedését.

A szerdai találkozó egyébként azért is számított különleges alkalomnak, mert az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első ülése volt. A testületet és a fővárossal való itteni párbeszédet még az Orbán-kormány kezdte negligálni, miután Karácsony 2019-ben megnyerte a főpolgármester-választást.

Horn Gábor aláhúzta: minden szépsége ellenére ez a találkozó leginkább tűzoltásként szolgált, leszámítva a közös fenntartású regionális BKK-t. „A fővárosi közösségi közlekedés nem csak Budapest problémája, hiszen milliók használják olyanok is, akik nem budapestiek” – fogalmazott a Republikon vezetője. Szerinte az állami szerepvállalás indokolt, hiszen a fővárosi közlekedés az agglomerációval együtt értelmezhető igazán.

Horn ezért nem osztja például Soproni Tamás terézvárosi polgármester kritikáját, amely szerint a főpolgármester elvesztette Budapest közlekedésszervezési autonómiáját. A szakértő úgy véli, a közös fenntartás inkább a feladatok és a felelősség megosztását jelenti.

„Sokkal rosszabb megoldás lett volna, ha az állam és a főváros egymástól függetlenül próbálja kezelni ugyanazt a közlekedési rendszert. Nem gondolom, hogy ez bármiféle árulás lenne” – jelentette ki.

Azzal ugyanakkor egyetért, hogy Karácsonynak a megállapodás előtt le kellett volna ülnie a kerületi polgármesterekkel, akik 2019 óta a szövetségesei voltak.

Különösen a parkolási pénzek kérdése miatt kapott hideget-meleget a főpolgármester. Egy délelőtti nyilvános eseményen Baranyi Krisztina, Rózsa András, és Pikó András együtt kérték számon, hogy elvenné a kerületektől a parkolási bevételeket és a hátuk mögött állapodott meg a kormánnyal.

„Egy egyeztetésről fel lehet állni úgy, hogy nem értünk egyet ebben meg ebben, de nem leülni, az szerintem egyfajta cserbenhagyás” – értékelte mindezt Horn Gábor.

A szakértő szerint azonban a polgármesterek csalódása önmagában nem jelenti azt, hogy Karácsony politikai helyzete összeomlott volna. A korábbi ellenzéki pártrendszer ugyanis szerinte lényegében megszűnt, így 2029-re teljesen új politikai helyzet áll elő. Az egyes kerületi vezetők lehetnek személyesen népszerűek, ez azonban nem jelent automatikusan szervezett politikai támogatást a főpolgármester számára.

Mindezzel együtt – vetettük közbe – a Tisza-kormánnyal való együttműködéssel Karácsony feladja azt a korábbi politikai szerepet, amely korában politikai sikereket hozott neki. A kormánnyal szembeni konfliktus ugyanis az identitásának mindig fontos része volt. Horn azonban emlékeztetett: a főpolgármester támogatóinak ma jó része Tisza-szavazó, nekik a jelenlegi helyzetben teljesen természetes, hogy Budapest és az új kormányzat együttműködik.

A 120 milliárd forintos támogatással kapcsolatban viszont Horn egy további problémát lát. Szerinte a megállapodás nem ad választ arra, mi lesz azokkal a nagyvárosokkal, amelyeket szintén súlyosan érint az iparűzési adó változása.