Kerületi polgármesterek tiltakoznak, hogy a főváros és a kormány közösen vonná el parkolási bevételeiket

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;fővárosi önkormányzat;elvonás;bevételek;parkolási szabályok;budapesti kerületek;Magyar Péter;Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa;Tisza-kormány;

2026-10-01 14:24:00 CEST

Miközben a miniszterelnök és főpolgármester a budapesti városházán egyeztet, addig hat kerület polgármestere közös nyilatkozatban tiltakozik a városrészek parkolási bevételeinek tervezett elvonása ellen.

Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester részvételével csürtörtökön kora délután megkezdődött az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első ülése csütörtök kora délután a budapesti városházán. Miközben a csőd szélén táncoló fővárosi önkormányzat a szolidaritási adó elvonásainak megszüntetésében vagy akár eltörlésében reménykedik, hat kerület polgármestere egyszerre tette közzé a Facebookon. A kerületek feje fölött nem lehet dönteni a kerületek pénzéről címmel közös tiltakozó nyilatkozatukat.

Arra kérjük a kormány és a főváros képviselőit, hogy a mai Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén töröljék megegyezésükből a kerületi parkolási bevételek einstandját – írta Baranyi Krisztina Ferencváros, Niedermüller Péter Erzsébetváros, Pikó András Józsefváros, Rózsa András Zugló, Soproni Tamás Terézváros és Tóth József a XIII. kerület polgármestere. Emlékeztettek, hónapok óta zajlanak tárgyalások a kormány és a főváros között Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Ezekre az egyeztetésekre szükség van: Budapest működését az elmúlt években súlyosan megterhelte a folyamatosan emelkedő szolidaritási hozzájárulás és az önkormányzati források elvonása.

Éppen ezért megdöbbenve értesültünk arról, hogy a készülő megállapodás jelenleg ismert tartalma szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszere változatlan marad, miközben a budapesti kerületektől elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Ez elfogadhatatlan – szögezték le.

A kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő utcákat a kerületek újítják fel, tartják karban, takarítják, zöldítik és üzemeltetik. A terv szerint ezután is nekünk kellene viselnünk mindennek a költségeit, miközben az ezeken az utcákon beszedett parkolási díj a Fővárosi Önkormányzathoz kerülne. Ez olyan, mintha valaki a más tulajdonában álló lakást adná ki: a tulajdonos fizetné a felújítást, a közös költséget és a karbantartást, a lakbért viszont valaki más tenné zsebre. Az Orbán-kormány elvette a gépjármű adó bevételeket és szolidarítási adót vetetett ki a budapesti önkormányzatokra. A főváros vezetése ezért éveken át megalapozottan vádolta a kormányt a budapestiek kisemmizésével. Most egy olyan megállapodást készül elfogadni, amivel a Budapesten élők még rosszabbul járnak. Csak a sarcot egyik zsebük helyett a másikból kell megfizetniük – emelték ki a polgármesterek.

Szerintük a fejük felett tárgyalnak a saját bevételeikről és a saját közterületeik működtetéséről. – Különösen visszás ez akkor, amikor a kormány és a főváros vezetése egyaránt a szubszidiaritás, az önkormányzatiság és a demokratikus működés megerősítéséről beszél. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának létrehozását maga a törvényhozó is az önkormányzati autonómiával indokolta. Ennek szellemével összeegyeztethetetlen, hogy a kerületek életét alapvetően érintő pénzügyi döntéseket az érintettek megkérdezése nélkül hozzák meg. Ez pontosan azt a centralizáló, fideszes hatalomgyakorlást idézi, amelyet Budapest és a kerületek az elmúlt években már megtapasztaltak. A kormányváltás után ennél többet vártunk – állapították meg lehangoltan, megemlítve, hogy ez összesen 9 milliárd forint elvonást jelentene.

A politikusok azt is írták, hogy ez az összeg utak, járdák és közterületek felújításából, köztisztaságból, zöldítésből, szociális, közbiztonsági feladatokból és más helyi szolgáltatásokból hiányozna. Más érintett belső kerületekben hasonlóan súlyos következményekkel kellene számolni. Ezért az elvonás, einstandolás törlését kérik a megállapodásból, és azt, hogy üljenek le tárgyalni az érintett kerületekkel. Azt szeretnék elérni, hogy kezdődjön valódi egyeztetés arról, hogyan lehet Budapest finanszírozását úgy rendezni, hogy közben ne hozzanak nehéz helyzetbe újabb önkormányzatokat. – Amennyiben ennek ellenére a kerületek bevételeinek elvonásáról döntenek, minden rendelkezésünkre álló jogi eszközzel fellépünk az önkormányzataink és az általunk képviselt budapestiek érdekeinek védelmében mind az Alkotmánybíróságnál, mind az Európai Uniónál – közölték.