Lannert Judit: Autonómia nélkül nincs valódi kreativitás és kritikai gondolkodás

oktatás;egyeztetés;Lannert Judit;

2026-10-01 19:18:00 CEST

A delegáció magyarországi látogatása során hazai oktatási intézményekbe is ellátogatott.

A 21. századi oktatás gyermekközpontú, és autonómiát biztosít a résztvevők számára - írta hétfő esti bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), az American Federation of Teachers és az Albert Shanker Institute delegációját fogadta a minisztériumban.

Az amerikai résztvevők a találkozón arról számoltak be, hogy könyveket és oktatási anyagokat vizsgálnak felül, egyes műveket pedig kivonnak az iskolai használatból. Lannert Judit ehhez kapcsolódva kifejtette, Magyarországon is volt példa arra, hogy könyveket ideológiai alapon indexre tettek, és szűkítették a tudáshoz, illetve a kultúrához való hozzáférést.

A delegáció magyarországi látogatásán oktatási intézményeket is felkeresett. Lannert Judit közlése szerint az amerikai vendégek nyitott, barátságos közösségekkel találkoztak, és kedvező tapasztalatokat szereztek a magyar pedagógusokról és diákokról.

Lannert Judit jelezte, a találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy az autonómia a kreativitás és a kritikai gondolkodás feltétele. Úgy vélte, ezek nélkül nehéz boldogulni a technológia és a mesterséges intelligencia által egyre inkább meghatározott világban, ezért a művészetoktatás és a társadalomtudományok szerepe is felértékelődik. A felek folytatják a párbeszédet és az együttműködést.