Már külön oldal követi, hova kommentel Magyar Péter

statisztika;komment;Magyar Péter;

2026-10-01 19:47:00 CEST

Szeptember eleje óta 165 hozzászólást rögzítettek a kormányfőtől; a monitoring témák szerint is csoportosítja a kommenteket.

Külön oldal követi és figyeli, hol kommentel a miniszterelnök - írja a 444.

A Hol a komment? saját meghatározása szerint független, nem hivatalos monitoring, amely nyilvánosan elérhető sajtócikkekből és közösségi bejegyzésekből gyűjti össze a figyelt közszereplők kommentjeit. Az oldal azt is közli, hogy nem áll kapcsolatban pártokkal, médiumokkal vagy a megfigyelt személyekkel.

A 444 cikke szerint a miniszterelnök szeptember 1-je óta 165 alkalommal szólt hozzá 13 különböző oldal bejegyzéseihez; napi átlaga 5,3 komment volt. Magyar Péter leggyakrabban az Index alatt jelent meg, ezt a Telex, a 444, a 24.hu és a HVG követte. A portál azt is írja, hogy a szolgáltatás üzemeltetője az Optivise Hungary Kft., a projekt készítője és a cég tulajdonosa Rácz Hunor.

A Hol a komment? ennél részletesebben a hozzászólások tartalmát is összesíti. A saját statisztikája 165 besorolt komment közül 47-et belpolitikai, 25-öt gazdasági, 19-et igazságszolgáltatási, további 19-et pedig közjogi vagy választási témájúnak sorolt. Az oldal külön jelzi, hogy ezt a besorolást gép végzi, ezért a határesetek vitathatók.

A leggyakoribb konkrét ügyként a mentelmi jogot jelölték meg 11 hozzászólással. A Legfőbb Ügyészség és az üzemanyagár 9-9, az MNB-alapítványok 8, Seszták Miklós pedig 7 komment témájaként szerepel. A monitoring szerint a Volánbusz-ügy hat, az aranykonvoj-ügy négy hozzászólásban jelent meg. A statisztikai oldal arra is figyelmeztet, hogy csak a rendszerben rögzített nyilvános kommenteket tudja számításba venni.