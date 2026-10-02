Nagyanyjának a megölésével gyanúsítanak egy 35 éves férfit Budapesten

rendőrség;elfogás;emberölés;II. kerület;

2026-10-02 07:44:00 CEST

Egy II. kerületi társasházban veszekedés után történt a gyilkosság. A rendőrök bejelentésre mentek a helyszínre, ahol elfogták a feltételezett elkövetőt.

Egy II. kerületi társasház udvarán találtak rá bejelentésre kiérkező rendőrök csütörtök este egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni, a helyszínen meghalt – olvasható a police.hu oldalon. Mint írták, a Budapesti Rendőr-főkapitányságra (BRFK) 2026. október 1-jén 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy II. kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, a nagyanyjával veszekszik.

A rendőrségi közlemény szerint a körülmények alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja.

A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak; a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást – tették hozzá.