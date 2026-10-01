Hankó Balázs korábbi államtitkárát is letartóztatta a bíróság

letartóztatás;Nemzeti Kulturális Alap;Varga-Bajusz Veronika;

2026-10-01 16:32:00 CEST

Csakúgy, mint volt főnökét, őt is vezetőszáron kísérték a tárgyalásra.

Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája az NKA-ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását - közölte csütörtökön a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Sajtóértesülések szerint az érintett Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi, felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti Járásbíróságon, amint vezetőszáron kísérték.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, az NKA támogatásai miatt indult büntetőeljárásban júniusban hat embert vettek őrizetbe, majd a Kecskeméti Járásbíróság mindannyiuk letartóztatását elrendelte.

A főügyészség akkori közlése szerint a megalapozott gyanú az, hogy az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a törvényi előírásokat és szabályzatokat megszegve 1079, összesen több mint 17 milliárd forint értékű támogatásról döntött, ezzel ugyanekkora vagyoni hátrányt okozva. A gyanúsítottakat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsították meg. Később többekkel szemben enyhítettek a kényszerintézkedés feltételein - többen bűnügyi felügyeletbe kerültek.

Az első hat gyanúsított között volt Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke, Ughy Attila volt XVIII. kerületi polgármester, valamint a kulturális támogatáskezelő és a minisztérium több korábbi vezető munkatársa. A csütörtöki napon Hankó Balázst is letartóztatta a bíróság.