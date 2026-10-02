Érdemtelenség miatt megszüntette Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonyát a Miniszterelnökség

kirúgás;Miniszterelnökség;Havasi Bertalan;

2026-10-02 11:58:00 CEST

E szerint a Fidesz kommunikációs igazgatója „ismételten és szándékosan” olyan nyilvános kijelentést tett, amely kétséget kizáróan alkalmas arra, hogy a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja.

Érdemtelenség miatt a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség 2026. október 1-j hatállyal megszüntette Havasi Bertalannak, a Fidesz kommunikációs igazgatójának a kormányzati szolgálati jogviszonyát – derül ki abból a Ducsay Zsuzsannának, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára által aláírt levélből, amelyet Havasi Bertalan juttatott el az MTI-hez. E szerint a fideszes politikus, volt helyettes államtitkár a felmentési időre és végkielégítésre nem jogosult, a jogviszonya megszüntetésének napjától számított három évig pedig nem létesíthet kormányzati szolgálati jogviszonyt. Ezen túl köteles a jogviszony megszüntetésétől számított 15 napon belül vagyonnyilatkozatot tenni.

Ducsay Zsuzsanna a kirúgást azzal indokolta, érdemtelenségnek minősül, ha a kormánytisztviselő a munkahelyén kívül olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv jó hírnevét vagy a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja, és emiatt nem várható el, hogy a jogviszonyát fenntartsák. „Tudomásukra jutott, hogy 2026. szeptember 29. napján ismételten és szándékosan olyan nyilvános kijelentést tett, amely kétséget kizáróan alkalmas arra, hogy a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja. Kijelentése szerint ugyanis Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben” – hangzik a miniszterelnökségi levél.

Havasi Bertalan az egészet úgy kommentálta, hogy Magyar Péter ma még egyszer kirúgta. A Fidesz kommunikációs igazgatója ezzel arra célzott, hogy a parlamenti választás után, 2026 májusában a miniszterelnök egyszer már a helyettes államtitkári tisztségéből is felmentette őt.