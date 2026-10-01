„Ügyesen megoldottuk” – Havasi Bertalan a megőrzésre kötelezett Fidesz-szerverek melletti honlapfrissítésről

Fidesz;ellenzék;lefoglalás;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-10-01 12:00:00 CEST

Bár a Fidesz szervereinek megőrzésre kötelezése augusztus óta folyamatosan érvényben van, a fidesz.hu a minap mégis frissült, elindítva az „ÁVH-figyelőt”. Az ügyészség lapunkkal közölte: a frissítés nem a zárolt adathordozókról történt.

A fidesz.hu oldalon új tartalom – az „ÁVH-figyelő” – indult el, ami technikai és jogi kérdéseket vetett fel a honlap működtetésével kapcsolatban.

Mint arról többször írtunk, a hatóságok korábban intézkedtek a Fidesz szervereivel kapcsolatban, és egy 2026. augusztus 14-ei határozattal elrendelték az elektronikus adatok megőrzésére történő kötelezést, amely – mint intézkedés a mai napig fennáll.

Ez nagyjából azt jelenti, hogy bár a Fidesz visszakapta a szervereit, amelyeket az NKA-botrány miatt foglaltak le, de nem nyúlhat hozzájuk.

A Népszava megkeresésére Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója arról, hogy a hatósági korlátozások ellenére hogyan tudtak hozzáférni a saját oldalukhoz, a következő választ adta:

„Tisztelt Szerkesztő Úr! Ügyesen megoldottuk. Üdvözlettel: Havasi Bertalan”

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség lapunknak azt írta, a honlap frissítése nem a megőrzésre kötelezéssel érintett adathordozókról történt, azokat nem érintette.”