„Ügyesen megoldottuk” – Havasi Bertalan a megőrzésre kötelezett Fidesz-szerverek melletti honlapfrissítésről

A fidesz.hu oldalon új tartalom – az „ÁVH-figyelő” – indult el, ami technikai és jogi kérdéseket vetett fel a honlap működtetésével kapcsolatban.
Mint arról többször írtunk, a hatóságok korábban intézkedtek a Fidesz szervereivel kapcsolatban, és egy 2026. augusztus 14-ei határozattal elrendelték az elektronikus adatok megőrzésére történő kötelezést, amely – mint intézkedés a mai napig fennáll.NKA-botrány: az ügyészség szerint a Fidesznek nagyon kell vigyáznia a szervereire, továbbra is hét gyanúsított vanVisszakapta a szervereit a Fidesz, de egy ujjal sem érhet hozzájukMagyar Pétertől követeli vissza lefoglalt szervereit a Fidesz
Ez nagyjából azt jelenti, hogy bár a Fidesz visszakapta a szervereit, amelyeket az NKA-botrány miatt foglaltak le, de nem nyúlhat hozzájuk.
A Népszava megkeresésére Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója arról, hogy a hatósági korlátozások ellenére hogyan tudtak hozzáférni a saját oldalukhoz, a következő választ adta:
„Tisztelt Szerkesztő Úr! Ügyesen megoldottuk. Üdvözlettel: Havasi Bertalan”
A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség lapunknak azt írta, a honlap frissítése nem a megőrzésre kötelezéssel érintett adathordozókról történt, azokat nem érintette.”A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul, szerinte az NVVH maga az ÁVHUngváry Krisztián: A vagyonvisszaszerzési hivatalt az ÁVH-hoz hasonlítani blaszfémia