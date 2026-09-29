Havasi Bertalan szerint Hankó Balázs politikai fogoly, nem is adja vissza a képviselői mandátumát

Fidesz;Havasi Bertalan;Hankó Balázs;

2026-09-29 14:32:00 CEST

Semmilyen bűncselekményt nem követett el, és még a hatóságok sem merik pénzügyi visszaéléssel vádolni.

A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly, és képviselői mandátumának visszaadása az újkommunista önkény előtti meghátrálást jelentené, így az szóba sem jöhet - közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden az MTI érdeklődésére.

Havasi Bertalan arról, hogy mi lesz a sorsa a Fidesz országgyűlési képviselője mandátumának, azt közölte: Hankó Balázs politikai fogoly, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és még a hatóságok sem merik pénzügyi visszaéléssel vádolni. „Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben” - állította, hozzátéve, éppen ezért mandátumának visszaadása az „újkommunista önkény” előtti meghátrálást jelentené, így szóba sem jöhet.

A politikust őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként. Ezt a főügyészség közölte az MTI-vel kedd délelőtt. Hankó Balázs az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ellen is panaszt jelentett be.

Az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén függesztette fel Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogát, amelyre hűtlen kezelés gyanúja miatt, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt Lajtár István legfőbbügyész-helyettes.

Hankó Balázst hétfő este nyolc óra előtt a Fidesz- és a KDNP-frakció több tagja kísérte ki az Országházból. Az Orbán Viktor Facebook-oldalán közvetített élő videóban a politikus koncepciós eljárásról beszélt. Elmondta, az Országgyűlés elnökétől, Forsthoffer Ágnestől korábban felszólítást kapott a Parlament épületének elhagyására. A korábbi minisztert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Huszti úti épületében vették őrizetbe, ahova a politikus este nyolc óra után idézésre ment be.