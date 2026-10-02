Tizenkét ország zenészei játszanak együtt egy virtuális európai zenekarban

Európai Unió;zene;Pannon Filharmonikusok;Europasinfonie;

2026-10-02 16:12:00 CEST

Két lengyel és egy olasz zeneszerző művét mutatja be 2027 júniusában az Europasinfonie: a különleges zenekar muzsikusai tizenkét európai országban játszanak majd egyszerre, valós időben összekapcsolva. Magyarországot a Pannon Filharmonikusok képviseli, amelynek kürtösei Pécsről kapcsolódnak az együtteshez.

Andrzej Ojczenasz, Damian Dziweńka és Francesco Darmanin kapott zeneszerzői megbízást az Europasinfonie számára. A Dresdner Sinfoniker kezdeményezésére létrejött projekt pályázatára 26 országból érkeztek művek; a három kiválasztott szerző darabját 2027 júniusában mutatják be.

A három harmincas éveiben járó zeneszerző közül a 34 éves Andrzej Ojczenasz és a 32 éves Damian Dziweńka Lengyelországból, a 30 éves Francesco Darmanin Olaszországból érkezik. Ojczenasz De revolutionibus orbium coelestium, Dziweńka A szövés geometriája című zenekari művét dolgozza tovább, Darmanin pedig zenekarra és kórusra komponál. Mindhárman 14 ezer eurós megbízást kapnak.

Az Europasinfonie különlegessége, hogy a zenészek nem gyűlnek össze egyetlen koncertteremben. Két kórus Brnóból és Salzburgból kapcsolódik be. Drezdában a Dresdner Sinfoniker 62 vonósa és Andrea Molino karmester játszik majd, a többi szólam tizenkét európai helyszínről csatlakozik hozzájuk nagy sebességű kutatási hálózaton keresztül. Athénból a klarinétok, Brüsszelből az ütősök, Madridból a fagottok, Milánóból a fuvolák, Varsóból az oboák szólalnak meg.

Magyarországról a Pannon Filharmonikusok kürtösei vesznek részt a koncerten.

A rendszernek olyan kicsire kell csökkentenie az adatátvitel késését, hogy a különböző országokban ülő muzsikusok valóban együtt tudjanak játszani. Ehhez a GÉANT európai kutatási és oktatási hálózatát, valamint speciális kép- és hangtovábbító technológiát használnak. A drezdai közönség a távolról játszó zenészeket tizenkét, a vonószenekar fölött elhelyezett LED-képernyőn látja majd. A technológiát a Dresdner Sinfoniker már 2023-ban kipróbálta több ország muzsikusaival.

A szokatlan felállás a zeneszerzőktől is másfajta gondolkodást kíván: a különböző helyszínek és az átviteli rendszer adottságait már a kompozícióban figyelembe kell venniük. A pályázatok értékelésénél ezért az eredetiség és a zenei minőség mellett külön szempont volt, hogyan használják ki az elosztott, valós idejű előadás lehetőségeit.

Magyar tagja is volt a nemzetközi zsűrinek: Balogh Máté zeneszerző a Pannon Filharmonikusokat képviselte.

A testületet Andrea Molino, az Europasinfonie zenei vezetője és Markus Rindt, a Dresdner Sinfoniker művészeti igazgatója vezette.

A projektet az Európai Unió Kreatív Európa programja támogatja. A világpremiert 2027. június 18-ára tervezik a drezdai vásárközpontban, a partnerországokban párhuzamos eseményeket rendeznek, a koncertet pedig online is közvetítik.