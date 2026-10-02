Hatvan éve nem látott Van Gogh-festmény kerül kalapács alá New Yorkban

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2026-10-02 12:46:00 CEST

Mintegy 450 millió dollár összértékű impresszionista és posztimpresszionista magángyűjteményt árverez el novemberben a Sotheby’s New Yorkban. A Blaquier–Arrieta-kollekció fő darabja Vincent van Gogh 1890-ben festett Virágzó gesztenyefák című képe, amelyet 180 millió dollárra becsülnek, és megdöntheti a művész aukciós rekordját. A festményt több mint hatvan éve nem láthatta a nyilvánosság.

A tizenkét műből álló válogatás az argentin Nelly Arrieta de Blaquier és férje, Carlos Pedro Blaquier gyűjteményéből származik. A házaspár az 1960-as évektől kezdve építette kollekcióját, elsősorban londoni és párizsi galériákon keresztül. A Sotheby’s szerint az anyag inkább egy kis múzeumra hasonlít, mint hagyományos magángyűjteményre: Van Gogh mellett Cezanne, Monet, Renoir, Pissarro, Gauguin, Degas, Derain és Vlaminck művei kerülnek piacra.

A legnagyobb figyelem Van Gogh Châtaigniers en fleurs roses et blanches című festményét övezi, amelyet magyarul Virágzó gesztenyefákként lehet visszaadni. A mű 1890 májusában készült Auvers-sur-Oise-ban, alig néhány hónappal Van Gogh halála előtt, abban a rendkívül intenzív alkotói időszakban, amikor a festő rövid idő alatt több tucat tájképet és kertábrázolást készített. A kép utoljára 1964-ben szerepelt nyilvános kiállításon a New York-i Guggenheim Museumban – írja az Art Newspaper.

A Sotheby’s 180 millió dollár körüli árat vár érte, és nem tartja kizártnak a 200 milliós leütést sem, és új Van Gogh-rekordot állíthat fel.

Van Gogh jelenlegi aukciós rekordja 117 millió dollár: az Orchard with Cypresses (Gyümölcsös ciprusokkal) 2022-ben kelt el a Christie’s New York-i árverésén a Microsoft társalapítója, Paul Allen gyűjteményéből. Ha a Virágzó gesztenyefák eléri a becslést, jelentősen megdönti ezt a rekordot.

A kollekció másik kiemelkedő darabja Paul Cezanne 1888–1890 körül festett Arlequin (Harlekin) című képe, amelyen saját fia, Paul szerepel. A Sotheby’s mintegy 120 millió dollárt vár érte; ez nyilvános árverésen Cezanne-rekordot jelentene. A festmény 1954 óta nem volt látható Londonban, és hasonló jelentőségű Cezanne-portré 1988 óta nem került aukcióra.

A november 18-i árverésen Monet 1876-os Le Jardin des Tuileries (A Tuileriák kertje) című festménye 15–20 millió dolláros becsléssel szerepel, Renoir En Canot (Jeune fille à la barque) – Csónakban (Lány a csónaknál) – című 1877-es képe 25–35 milliót érhet, Camille Pissarro 1898-as párizsi utcaképét pedig 30–40 millió dollárra értékelik.

A gyűjtemény évtizedeken át szinte teljesen elzárva maradt a nyilvánosságtól a család Buenos Aires melletti birtokán. Az anyagból most öt művet Londonban mutatnak be, majd Tajpej, Hongkong és Párizs következik, mielőtt a teljes válogatás New Yorkba érkezik. A Virágzó gesztenyefák a londoni állomáson még nem látható, de a Sotheby’s tervei szerint a turné későbbi részében kiállítják.

A kollekció történetéhez ugyanakkor egy sötétebb politikai szál is kapcsolódik. Carlos Pedro Blaquiert 2012-ben azzal vádolták Argentínában, hogy vállalatának járműveit az 1976-os katonai diktatúra idején emberrablásokhoz használták; a vádakat tagadta, és úgy halt meg 2023-ban, hogy ügyében nem született jogerős ítélet. A Sotheby’s szerint a család az argentin és latin-amerikai művek jelentős részét megtartja, míg az impresszionista és modern anyag egy részét most piacra bocsátja.

(Utóirat az olvasónak: Cezanne nevét az anyakönyvi kivonata alapján ékezet nélkül írja a Société Paul Cezanne.)