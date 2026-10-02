Térdműtéten esett át az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf

2028-as olimpia;Rasovszky Kristóf;

2026-10-02 13:46:00 CEST

Térdműtéten esett át Rasovszky Kristóf olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó.

A nyíltvízen 10 kilométeren 2024-ben Párizsban ötkarikás arany-, 2021-ben ezüstérmes klasszis az M4 Sportnak adott interjúban elárulta, a közelmúltban elvégzett beavatkozás a következő két szezon szempontjából volt fontos, hogy a 2027-es hazai rendezésű világbajnokságra, illetve a Los Angeles-i olimpiára megelőzzék az esetleges sérüléseket.

Hozzátette, a következő hónapok a rehabilitációról szólnak majd, de a tervek szerint januárban már teljes intenzitással készül annak érdekében, hogy hazai közönség előtt már az olimpiai kvótáért harcolhasson a világbajnokságon.