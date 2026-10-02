Vitézy Dávid: Rogán Antal javaslata volt a mostani fővárosi parkolási rendszer, a kerületek egy fideszes logika szerint működő feladatmegosztásba kerültek

parkolás;Vitézy Dávid;Rogán Antal;

2026-10-02 16:30:00 CEST

A tárcavezető felidézte, hogy a volt miniszter 2012-ben még elutasította Tarlós István kezdeményezését a parkolás fővárosi átvételére. Később Láng Zsolttal olyan javaslatot nyújtott be, amely a kerületek javára alakította át a rendszert.

Rogán Antal 2012-es fellépéséhez kötötte a ma a budapesti parkolási rendszer egyik meghatározó fordulatát a Szinten túl című műsorban a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid felidézte: Rogán Antal akkori belvárosi polgármesterként élesen elutasította Tarlós István főpolgármester javaslatát, hogy a parkolást vegye át a főváros. A tárcavezető elmondása szerint Rogán Antal akkor lényegében ugyanazokat a kerületi érdekeket képviselte, és szó szerint ugyanazt mondta el, amit most Soproni Tamás. Hozzátette, később Rogán Antal Láng Zsolttal együtt olyan törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek, amelynek eredményeként a parkolás a kerületekhez került.

A kerületek ezután „kiskirályság jelleggel” kezdték működtetni saját rendszereiket, külön ügyfélszolgálatokkal és informatikai megoldásokkal. A politikus azt mondta, nem minden kerületre vonatkoztatja ezt, de egyes helyeken a parkolási rendszer a korrupció melegágyává vált; hozzátette, ezt nemcsak ő állítja, hanem az ügyészség is. A tárcavezető Baranyi Krisztina érvelését is vitatta, aki azt mondta, hogy azért került a kerületekhez a parkolás, hogy így kisebb legyen a korrupció.

Vitézy Dávid ezzel szemben azt mondta, hogy ez Rogán Antal javaslata volt, és a parkolás a Tarlós István vezette fővárostól a fideszes kerületekhez került.

A politikus szerint a 2019-ben és 2024-ben megválasztott ellenzéki kerületi vezetők egy korábban kialakított, „fideszes logikájú” főváros-kerület feladatmegosztásba kerültek bele, és most már sokszor elhiszik, hogy ez így jó.

Mint lapunk korábban beszámolt róla, a budapesti parkolás egységesítése több főpolgármesternek is célja volt, ám az üzemeltetés a kerületeknél maradt. A parkolási feladatot 2011-ben, Tarlós István főpolgármestersége idején, Rogán Antal és más, akkor országgyűlési képviselőként is politizáló fideszes kerületi polgármesterek javaslatára bízták a városrészekre. Tarlós István később többször kezdeményezte a rendszer fővárosi kézbe vételét, egyebek mellett azért, hogy a bevételekből a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) működését finanszírozzák.

Karácsony Gergely 2019 után szintén nekifutott az átalakításnak, de 2022-ben már arról beszélt, hogy a kerületek parkolási bevételeit az akkori gazdasági helyzetben nem lehet elvonni. A főváros végül a korábbi 27 parkolási zónát négyre csökkentette. Vitézy Dávid a 2024-es kampányban ismét a Budapesti Közlekedési Központhoz (BKK) telepítette volna az üzemeltetést, ehhez azonban az önkormányzati törvény módosítására is szükség lett volna.