Saját hatáskörbe vonta az aranykonvojügy nyomozását a Központi Nyomozó Főügyészség

nyomozás;Központi Nyomozó Főügyészség;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;

2026-10-02 15:19:00 CEST

A hatóság közlése szerint nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint.

A Központi Nyomozó Főügyészség saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvojügy nyomozását - közölte a vádhatóság pénteken az Magyar Távirati Irodával (MTI).

Azt írták, hogy a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntette miatt indult nyomozást a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja.

A nyomozásért felelős főügyészhelyettese az ügyészségről szóló törvény által biztosított lehetőségével élve pénteken úgy határozott, hogy az ügy nyomozását célszerűségből a főügyészség hatáskörébe vonja. Az eddig a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen folyamatban lévő büntetőeljárásban a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség Nyomozó Osztálya jár el.

Az ügyészség hangsúlyozta: a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M0-s autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két, az ukrán Oscsadbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat. A héttagú, fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt.

A sértetteket képviselő ügyvéd, Horváth Lóránt a Népszava Törésvonal című műsorában arról beszélt, hogy hamarosan elkerülhetetlenné válik Orbán Viktor meghallgatása.