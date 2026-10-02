Hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett a Klebelsberg Központ egy tankerületi igazgatói pályázat miatt

pályázat;feljelentés;hivatali visszaélés;Klebelsberg Központ;tankerület;

2026-10-02 16:17:00 CEST

A hivatal olyan szabálytalanságról szerezett tudomást, amely befolyásolhatja az iskolák szabad véleménynyilvánítását.

Hivatali visszaélés bűncselekményének gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Klebelsberg Központ egy tankerületi igazgatói pályázattal kapcsolatban.

A Klebelsberg Központ pénteken közölte: augusztus 20-án pályázatot írt ki mind a hatvan tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére. A Külső-Pesti Tankerületi Központ pályázatainak véleményezése kapcsán azonban olyan szabálytalanságról szereztek tudomást, amely befolyásolhatja az iskolák szabad véleménynyilvánítását - tették hozzá. „Az, hogy valaki megpróbálta befolyásolni a véleményezők önálló döntését, nemcsak a Klebelsberg Központ pályáztatási céljaival ellentétes, hanem véleményünk szerint jogszabályba is ütközik” - írták.

A Klebelsberg Központ hangsúlyozta: szeretné ismételten felhívni minden érintett figyelmét arra, hogy most lehetősége van a véleményét kifejezni. Fontos, hogy mindenki, aki a kiírás szerint véleményezési lehetőséggel bír, éljen ezzel felelősen, a jogszabályokat és egymás szuverén döntését is tiszteletben tartva.

A központ kiemelten fontosnak nevezte, hogy a tankerületi igazgatói posztra a legalkalmasabb vezetők kerüljenek. Közölték továbbá, hogy az elbírálás folyamatában a pályázati anyagok szakmai koncepcióját véleményezik az adott tankerületi központ területén lévő települések polgármesterei, valamint a tankerületi központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közössége. „Az elbírálási folyamat célja, hogy minél több szakmai visszajelzés érkezzen, megismerve ezáltal az intézményekben dolgozó kollégák és a települések vezetőinek is a véleményét, segítve ezzel a megalapozott döntéshozatalt” - fogalmaztak közleményükben a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.