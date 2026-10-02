Kiegészítette a Szuverenitásvédelmi Hivatal elleni korábbi feljelentését a Miniszterelnökség

feljelentés;Miniszterelnökség;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2026-10-02 16:01:00 CEST

Újabb gyanús költéseket talált a tárca.

Kiegészítette a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) ellen tett korábbi feljelentését a Miniszterelnökség, miután kiderült, hogy a szervezet több mint 46 millió forintot fizetett ki érdemi verseny nélkül tanácsadásra és tanulmányokra - olvasható a kormany.hu oldalon pénteken megjelent közleményben a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A tájékoztatás szerint a hivatal 2025-ben és 2026-ban két ügyvédi irodával kötött szerződést tanulmányokra és tanácsadásokra valódi versenyeztetési eljárás nélkül több mint 46 millió forint értékben.

Az átvilágítás során fellelt dokumentumok alapján a hivatal az egyik ügyvédnek 27,4 millió forintot fizetett ki két személyes konzultációért, amelyet nem a hivatal székhelyén, hanem az ügyvéd saját irodájában tartottak, mindkét alkalommal ugyanannak a tizenhat embernek. A beszerzés során a tanácsadói munkát két résztémában jelölték meg, az ügyvéd azonban csak az egyik részre adott árajánlatot, a másik sem az ajánlatban, sem a teljesítésigazolásban nem jelenik meg. Ennek ellenére a hivatal elfogadta és kifizette a teljes, mindkét részre vonatkozó díjat.

A másik ügyvédi iroda Az Európai Unió lopakodó hatáskörbővítésének jelenségét vizsgáló tanulmány elkészítéséért kapott 19 millió forintot. A megrendeléstől számítva a tanulmány 17 napon belül elkészült, és ki is fizették, azonban a tanulmány, az átadás-átvételt igazoló irat, és a díj szakmai megalapozása az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint nem lelhető fel.

Rámutattak, hogy az iratok szerint mindkét eljárásban ugyanaz a szűk ügyvédi kör kapott felkéréseket néhány napos ajánlattételi határidőkkel. A felkértek egy része egyik esetben sem tett ajánlatot, más része a kiírás szövegét szó szerint átvevő, magasabb árú ajánlatot nyújtott be. Valódi verseny azonban egyik eljárásban sem alakult ki, és nincsenek iratok arról sem, szakmailag mi indokolta ezeket a beszerzéseket, mi alapozta meg ezek becsült értékét, és hogyan értékelték a beérkezett ajánlatokat.

A Miniszterelnökség szerint a közpénzből kifizetett ellenérték nem állt arányban a ténylegesen nyújtott szolgáltatással, sőt, mivel a tudományos tanulmányok elkészítése nem tartozik az ügyvédi tevékenység törvényben meghatározott körébe, így ügyvédi iroda nem is nyújthatott volna be ajánlatot, továbbá indokolt lett volna az érintett szerződések esetében rendes közbeszerzési eljárás kiírása.

A Miniszterelnökség az SZH költései ügyében ismeretlen tettes ellen korábban tett feljelentését kiegészítette, ugyanis a két ügyvédi megbízása esetében is felmerül a hűtlen kezelés gyanúja.

Mint arról korábban hírt adtunk, a Miniszterelnökség szeptember elején tett feljelentést hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, mert a Szuverenitásvédelmi Hivatal működésének alig két és fél éve alatt összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot, a teljes költségvetésének több mint negyedét költötte kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. alkotta, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Akkor azt írták, "mindenképpen vizsgálni kell, hogy ezen célokra egy forintot is hogyan költhetett az SZH, amikor semmilyen általános kommunikációs, reklám-, kampány- vagy imázsépítési közfeladata nem volt, a törvény a kutatóintézet feladatai között szakmai konferenciák szervezését és szakmai kiadványok megjelentetését nevesítette".