Halálos baleset történt az M5-ös autópályán Lajosmizse közelében

halálos baleset;Lajosmizse;frontális ütközés;M5-ös autópálya;

2026-10-02 16:44:00 CEST

Bár a belső sávon megindulhatott a forgalom, a torlódás így is 5-6 kilométeres.

Összeütközött egy kisteherautó és egy kamion az M5-ös autópályán Lajosmizse közelében pénteken, az egyik sofőr meghalt; az érintett útszakaszt a Budapest felé vezető oldalon teljes szélességében lezárták - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Magyar Távirati Irodával (MTI).

Hürkecz Zoltán elmondta: a ráfutásos baleset az M5-ös autópálya 71-es kilométerénél történt, nem messze a korábbi karambol helyszínétől. A sztráda 62-es kilométerénél még délelőtt ugyancsak egy kamion és egy kisteherautó ütközött, aminek következtében az egyik autó sofőrje szintén belehalt sérüléseibe.

Az Útinform azt írja: a 63-as kilométernél a lezárást időközben feloldották, a belső sávon megindulhattak a járművek, de így is 5-6 kilométeres a torlódás.

Az autópálya 71-es kilométerénél történt baleset miatt azonban azt javasolják, hogy aki teheti, a 81-es Kecskemét-észak elkerülő csomópontnál hagyja el a sztrádát, és az 5-ös főúton keresztül kerüljön.