Több mint 1700 embert vettek őrizetbe a tanár- és eszközhiány miatt tartott pénteki franciaországi diáktüntetéseken

Franciaország;diáktüntetés;erőszak;tanárhiány;

2026-10-03 07:07:00 CEST

158 iskolából erőszakcselekményekről érkeztek hírek.

Több mint 1700 embert vettek őrizetbe Franciaországban azokon a tüntetéseken, amellyekkel a tanulók az eszköz- és tanárhiány ellen tiltakoznak – Laurent Nunez a francia belügyminiszter.péntek esti bejelentése szerint országszerte 735 iskolában tüntettek, 158-ból erőszakcselekményekről érkeztek hírek: a diákok tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé. – Csak pénteken 1747 embert vettek őrizetbe – közölte a politikus.

A tárcavezető elítélte az erőszakcselekményeket, amelyekre szerinte a radikális baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) bújtja fel a tiltakozókat.Hatósági adatok szerint hétfőtől péntekig már több mint 5000 őrizetbe vétel történt.

Korábban a belügyminisztérium figyelmeztetett arra is, hogy a zavargásokban több tucat rendőr és csendőr is megsebesült.

Édouard Geffray oktatási miniszter - miután találkozott a tiltakozások szervezőivel - bejelentette, hogy akciótervet készítenek a tanárhiány jelentette probléma megoldására, valamint a tanrend felülvizsgálatára. Emlékeztetett azonban arra is, hogy a 2027-es iskolai évről már nem ő fogja meghozni a döntéseket, a jövő áprilisban esedékes elnökválasztásra utalva.

A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen volt. Ott a megmozdulás elérte a célját: az intézménybe szerdán három új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást.

Az eleinte a nagyvárosok elővárosainak középiskoláiban elterjedt tiltakozás pénteken már a nagyobb és közepes városok belsőbb kerületeit is érintette.