Rossi: Csányi megerősítette a bizalmát irántam

Grúzia;magyar labdarúgó-válogatott;Marco Rossi;

2026-10-03 10:50:00 CEST

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint taktikai szempontból a magyar labdarúgó-válogatott játékosai az elsőtől az utolsó pillanatig betartották a megbeszélteket a vendég georgiai csapat ellen aratott 1-0-s siker alkalmával a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban.

„Megszenvedtünk érte, de megérdemelten nyertünk. A srácok nagyon rászolgáltak a gratulációra, mert kivétel nélkül mindenki nagyon odatette magát. Taktikai szempontból a csapat lehozta a megbeszélteket az elsőtől az utolsó pillanatig, így ez kiváló csapatmunka volt” – kezdte értékelését az olasz szakvezető.

Rossi az MTI érdeklődésére kifejtette, hogy izomgörcsei miatt cserélte le a csapatkapitány Szoboszlai Dominiket, aki nagyon elfáradt, mert olyan sokat sprintelt.

„Az első félidőben védekező középpályás volt, a másodikban a középcsatár mögött futballozott, aztán a bal oldalon játszott. Szoboszlai bármilyen poszton tud játszani, akár jobbhátvédként is, de erre most nem volt szükség. Minden alkalommal bebizonyítja, hogy minden nézőpontból csapatkapitány, aki a piszkos munkát is elvégzi. Persze lehet olyan, amikor alulteljesít, mint Észak-Írországban, de ő a legelkötelezettebb játékos, aki valaha viselte a magyar címeres mezt, vagy akit én valaha láttam játszani” – méltatta Rossi a Liverpool sztárját.

A 62 éves tréner ugyancsak dicsérte Schäfer Andrást, aki Szoboszlai lecserélése után először viselhette a kapitányi karszalagot.

Szerinte az Union Berlin középpályása minden szempontból hozzátesz a válogatott játékához, rendkívül pozitív karakter, aki a lábát és a fejét sem kímélve játszik, azaz megtestesíti azt, amiért a szurkolók szeretik a nemzeti együttest.

„Szeretnék köszönetet mondani magyar szövetség elnökének, aki előző nap meglátogatott minket Telkiben, ahol megerősítette a bizalmát irántam” – jelentette ki Rossi, aki szerint ez megnyugtatta a csapatát is.

Megjegyezte, a teljesítményt illetően az előző két mérkőzésen sem volt csalódott, együttese többet érdemelt volna a megszerzett egy pontnál, de nagyon kiegyenlített a csoport, így szinte minden találkozó ki-ki meccs. Hozzátette, Grúzia ugyan hátrébb van a világranglistán, mégis sok értékes játékosa van, akik stabil csapatot alkotnak, így az új edzőnek csak egy kis időre van szüksége. Szerinte Tbilisziben még nehezebb meccs vár a magyarokra, mint a mostani volt. Kollégája, Ramaz Szvanadze úgy vélte, Grúzia elsősorban azért szenvedett 1-0-s vereséget, mert nem tudta felvenni az ellenfél intenzitását, kiváltképpen az első félidőben.

A négy ponttal harmadik helyen álló magyarok a jövő hétfői negyedik körben a szintén négypontos Ukrajna vendégei lesznek a szlovákiai Nagyszombatban.