Megtört a jég: négy év után nyert újra hazai pályán a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligájában

Lendületesen kezdte a mérkőzést a magyar labdarúgó-válogatott, amely már a harmadik percben tesztelte Mamardasvilit, Tóth Alex 16 méterről vette célba a grúzok kapuját. A 9. minutumban a csapatkapitány Szoboszlai Dominik cselezgetett ez ellenfél tizenhatosának előterében, hasonló távból vette célba a kaput, mint nem sokkal korább Tóth tette, ez a próbálkozás azonban pontatlan volt.
A következő magyar átlövésre a 23. percig kellett várni, Szoboszlai középre tartó próbálkozása azonban nem okozott gondot a liverpooli klubtársnak. A hazai fölény a 35. percben érett góllá, Nagy Zsolt labdaszerzése után Lukács ívelt középre a jobb szélről, az Ukrajna ellenségeként listázott Kerkez Milos pedig nyolc méterről bólintott a jobb alsóba (1-0). A 22 éves balhátvéd először volt eredményes a nemzeti együttesben.
A bekapott gól után elkezdtek többet támadni a grúzok, a 39. percben Mikautadze próbálkozott kétszer is éles szögből, majd a Villarreal támadója négy perc múlva 11 méterről belsőzött a kapu mellé.
A második játékrész eleje kiegyenlített játékot hozott, az 59. percben Szoboszlai tornáztatta meg egy távoli lövéssel Mamardasvilit. Két minutummal később Schäfer András bevetődve lőtt 11 méterről, de csak szögletet tudott kiharcolni. A sarokrúgás után a csereként beállt Bárány Donát került közel a gólszerzéshez, Kvarachelia a gólvonalon blokkolta a labdát.
A 74. percben a gólszerző Kerkez kapott sárgát, mindez pedig azt jelenti, hogy Ukrajnában eltiltás miatt nem léphet majd pályára. Az utolsó tíz percre Szoboszlai Dominik kapott pihenőt Marco Rossitól, a csapatkapitányi karszalag pedig Schäfer karjára került. A grúzok a végjátékban mentek előre, de gyakorlatilag helyzetig sem jutottak, így a magyar válogatott 1-0-ra győzött.
A mostani sikerrel egy négy éve tartó rossz sorozat szakadt meg, hiszen a Nemzetek Ligájában korábban 2022. június 4-én nyert hazai pályán Marco Rossi együttese. Akkor Anglia ellen sikerült bravúrgyőzelmet aratni.
Folytatás hétfőn Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban.
Nemzetek Ligája, 3. forduló
B divízió, 2. csoport:
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1-0
Puskás Aréna, 52.780 néző. Játékvezető: Srdan Jovanovic (szerb)
Gólszerző: Kerkez (35.)
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Tóth M. (Bárány, 57.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 70.) – Lukács D. (Jurek, 80.)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili, Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Jegojan (Kocsorasvili, a félidőben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Csakvetadze – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia.
Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
A csoport másik mérkőzése:
Ukrajna–Észak-Írország 0-3
A csoport állása: 1. Észak-Írország 7 pont, 2. Ukrajna 4, 3. Magyarország 4, 4. Grúzia 1.
További eredmények
A divízió, 1. csoport:
Franciaország–Olaszország 1-1
Belgium–Törökország 3-0
B divízió, 4. csoport:
Lengyelország–Románia 6-0
Bosznia-Hercegovina–Svédország 1-1
C divízió, 2. csoport:
Lettország-Montenegró 1-2
Ciprus-Örményország 2-0
C divízió, 3. csoport:
Kazahsztán–Moldova 1-2
Feröer-szigetek–Szlovákia 1-1