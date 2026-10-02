Megtört a jég: négy év után nyert újra hazai pályán a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligájában

Grúzia;magyar labdarúgó-válogatott;Nemzetek Ligája;

2026-10-02 22:42:00 CEST

A magyar labdarúgó-válogatott Kerkez Milos góljával 1-0-ra győzte le Grúziát a Nemzetek Ligája B divíziójában. A Puskás Arénában lejátszott pénteki mérkőzésen a Liverpool balhátvédje először volt eredményes a nemzeti együttesben. Ukrajna ellen viszont eltiltás miatt nem léphet majd pályára.

Lendületesen kezdte a mérkőzést a magyar labdarúgó-válogatott, amely már a harmadik percben tesztelte Mamardasvilit, Tóth Alex 16 méterről vette célba a grúzok kapuját. A 9. minutumban a csapatkapitány Szoboszlai Dominik cselezgetett ez ellenfél tizenhatosának előterében, hasonló távból vette célba a kaput, mint nem sokkal korább Tóth tette, ez a próbálkozás azonban pontatlan volt.

A következő magyar átlövésre a 23. percig kellett várni, Szoboszlai középre tartó próbálkozása azonban nem okozott gondot a liverpooli klubtársnak. A hazai fölény a 35. percben érett góllá, Nagy Zsolt labdaszerzése után Lukács ívelt középre a jobb szélről, az Ukrajna ellenségeként listázott Kerkez Milos pedig nyolc méterről bólintott a jobb alsóba (1-0). A 22 éves balhátvéd először volt eredményes a nemzeti együttesben.

A bekapott gól után elkezdtek többet támadni a grúzok, a 39. percben Mikautadze próbálkozott kétszer is éles szögből, majd a Villarreal támadója négy perc múlva 11 méterről belsőzött a kapu mellé.

A második játékrész eleje kiegyenlített játékot hozott, az 59. percben Szoboszlai tornáztatta meg egy távoli lövéssel Mamardasvilit. Két minutummal később Schäfer András bevetődve lőtt 11 méterről, de csak szögletet tudott kiharcolni. A sarokrúgás után a csereként beállt Bárány Donát került közel a gólszerzéshez, Kvarachelia a gólvonalon blokkolta a labdát.

A 74. percben a gólszerző Kerkez kapott sárgát, mindez pedig azt jelenti, hogy Ukrajnában eltiltás miatt nem léphet majd pályára. Az utolsó tíz percre Szoboszlai Dominik kapott pihenőt Marco Rossitól, a csapatkapitányi karszalag pedig Schäfer karjára került. A grúzok a végjátékban mentek előre, de gyakorlatilag helyzetig sem jutottak, így a magyar válogatott 1-0-ra győzött.

A mostani sikerrel egy négy éve tartó rossz sorozat szakadt meg, hiszen a Nemzetek Ligájában korábban 2022. június 4-én nyert hazai pályán Marco Rossi együttese. Akkor Anglia ellen sikerült bravúrgyőzelmet aratni.

Folytatás hétfőn Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban.

Nemzetek Ligája, 3. forduló

B divízió, 2. csoport:

MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1-0

Puskás Aréna, 52.780 néző. Játékvezető: Srdan Jovanovic (szerb)

Gólszerző: Kerkez (35.)

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Tóth M. (Bárány, 57.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 70.) – Lukács D. (Jurek, 80.)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali, Locsosvili, Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Jegojan (Kocsorasvili, a félidőben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Csakvetadze – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia.

Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

A csoport másik mérkőzése:

Ukrajna–Észak-Írország 0-3

A csoport állása: 1. Észak-Írország 7 pont, 2. Ukrajna 4, 3. Magyarország 4, 4. Grúzia 1.

További eredmények

A divízió, 1. csoport:

Franciaország–Olaszország 1-1

Belgium–Törökország 3-0

B divízió, 4. csoport:

Lengyelország–Románia 6-0

Bosznia-Hercegovina–Svédország 1-1

C divízió, 2. csoport:

Lettország-Montenegró 1-2

Ciprus-Örményország 2-0

C divízió, 3. csoport:

Kazahsztán–Moldova 1-2

Feröer-szigetek–Szlovákia 1-1