Elnököt választ Brazília, a tét a normalitás és az Amazonas vagy a trumpista jövő

Brazília vasárnap elnököt választ, és a kampány utolsó napjára rendkívül szoros verseny alakult ki Luiz Inácio Lula da Silva hivatalban lévő államfő és Flávio Bolsonaro szenátor között. A legfrissebb Datafolha-felmérés egy lehetséges második fordulóban 48 százalékot mért Lulának és 45 százalékot Bolsonarónak, tehát hibahatár körüli a különbség. Az Atlas korábbi kutatásában a két jelölt statisztikailag fej fej mellett állt. Vasárnap így elsősorban az derül ki, milyen erőviszonyokkal fordulhatnak rá az október 25-ai második körre.
A két főszereplő két, egymással élesen szemben álló politikai hagyományt képvisel. A 80 éves Lula negyedik nem egymást követő elnöki ciklusáért indul, és a brazil baloldal meghatározó alakja maradt. Flávio Bolsonaro apja, Jair Bolsonaro politikai örökségét viszi tovább. A volt elnök puccskísérlet miatt börtönbüntetését tölti, és nem indulhat, de támogatói továbbra is fegyelmezett, országos mozgalmat alkotnak.
A kampányt a gazdaság és mindenekelőtt a közbiztonság uralta. Lula a szociális programok, a minimálbér és a nemzetközi szerep erősítését hangsúlyozza, ellenfelei viszont a magas kamatokat, az államháztartási bizonytalanságot és a megélhetési költségeket hozzák fel ellene. Bolsonaro adócsökkentést, kisebb államot, keményebb rendészeti fellépést és konzervatív társadalompolitikai fordulatot ígér.
A voksolás egyik kérdése, mekkora erő maradt a bolsonarizmus Jair Bolsonaro nélkül.
A választás előtti utolsó napokban a diplomáciai biztonság is kampánytémává vált. Az Egyesült Államok pénteken meghatározatlan biztonsági kockázatokra hivatkozva felfüggesztette konzuli szolgáltatásait brazíliai nagykövetségén és konzulátusain, Ausztrália pedig bezárta fővárosi, brasíliai nagykövetségét. A brazil szövetségi rendőrség São Paulóban és a szövetségi főváros térségében házkutatásokat tartott amerikai diplomáciai létesítmények elleni feltételezett fenyegetések ügyében, de konkrét támadási tervet egyelőre nem igazolt.Precedenst teremt Latin-Amerikában Jair Bolsonaro puccskísérletért kapott 27 éves börtönbüntetése
A lépés azért kapott különös politikai jelentőséget, mert Lula korábban többször figyelmeztetett külföldi beavatkozási kísérletekre. Kampánya szombaton azt kérte a legfelsőbb választási bíróságtól, hogy vizsgálja meg az amerikai konzuli szolgáltatások felfüggesztésének körülményeit. Washington tagadja, hogy a döntésnek választási célja lenne. Donald Trump ugyanakkor nyíltan rokonszenvezett a Bolsonaro családdal, és közölte, hogy az Egyesült Államok szorosan figyeli a választást.
A két vezető jelölt közvetlen televíziós összecsapása elmaradt. A TV Globo csütörtökre tervezett utolsó nagy vitáját végül lemondták, miután Lula és Bolsonaro sem vállalta a részvételt, a lebonyolítást pedig két bírósági döntés is megnehezítette. A választók így a kampány utolsó szakaszában nem láthatták egymással szemben a két fő esélyest, akik inkább külön rendezvényeken és online műsorokban próbálták mozgósítani saját táborukat.Jair Bolsonaro rács mögött: nő a feszültség Brazíliában
Az Amazonas jövője ismét világpolitikai jelentőségű ügy. Lula kormánya erősebb erdővédelmet és aktívabb nemzetközi klímapolitikát hirdet, míg a bolsonarista tábor nagyobb teret adna a bányászatnak, az agrártermelésnek és az infrastruktúra-fejlesztésnek. Brazília a világ egyik legnagyobb szója-, marhahús-, cukor- és kávéexportőre, ezért az agrárszektor támogatása mindkét oldal számára fontos, Kína pedig olyan meghatározó felvevőpiac, amellyel egyik jelölt sem akar nyílt konfliktust.
A külpolitikai különbség elsősorban Washingtonhoz fűződő viszonyukban látványos.
Lula többpólusú világrendről beszél, fontosnak tartja a BRICS-et és Brazília stratégiai autonómiáját, miközben szoros gazdasági kapcsolatokat ápol Kínával. Flávio Bolsonaro a Trump-kormányzathoz közelebb álló külpolitikát ígér, és keményebb hangot használna a latin-amerikai baloldali kormányokkal szemben.
A 2022-es választás emléke továbbra is erősen jelen van. Jair Bolsonaro támogatói hónapokon át vitatták Lula győzelmét, majd 2023 januárjában tömeg rohanta meg a kongresszust, a legfelsőbb bíróságot és az elnöki palotát. A brazil választási hatóságok ezért különösen érzékenyek minden, a voksolás tisztaságát előre megkérdőjelező állításra, és gyorsított eljárásokkal próbálnak fellépni a hamisított videók, manipulált tartalmak és dezinformáció ellen.
Ha vasárnap egyik jelölt sem szerzi meg az érvényes szavazatok több mint felét, október 25-én második fordulót tartanak. A felmérések alapján ez a reális forgatókönyv, de a politikai erőviszonyok tényleges nagyságát az első kör mutatja meg. Brazília választása nem csak az ország gazdasági és társadalmi irányáról dönt: az Amazonas, az EU–Mercosur-kapcsolat, valamint Washington és Peking latin-amerikai befolyása miatt az eredményt világszerte figyelik.A magyar nagykövetségre menekült Jair Bolsonaro volt brazil elnök, miután a puccskísérlet vádja miatt elkobozták az útlevelét