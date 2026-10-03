Szaúd-Arábia nagyszabású jemeni offenzívát készít elő a húszik ellen

Jemen;Szaúd-Arábia;Vörös-tenger;huszik;

2026-10-03 13:21:00 CEST

A rijádi vezetés százezernél is több jemeni katonával próbálhatja visszaszerezni a Báb el-Mandeb térségét az Irán támogatását élvező lázadóktól. A Reuters szerint a szárazföldi támadást szaúdi légicsapások segítenék, miközben a már zajló harcok újabb menekülthullámot és súlyos élelmezési válságot okoznak.

Szaúd-Arábia nagyszabású katonai offenzívát készít elő a jemeni húszik ellen, hogy visszaszerezze az ellenőrzést a Báb el-Mandeb térsége fölött, és újra biztonságossá tegye a Vörös-tenger egyik legfontosabb hajózási útvonalát. A Reuters hat, a tervezésre rálátó regionális és nyugati forrásra hivatkozva azt írta, Rijád két változatot mérlegel: egy korlátozott, part menti támadást, illetve egy több fronton egyszerre megindított hadműveletet. A szárazföldi harcokat jemeni erők vívnák, szaúdi légi támogatással.

A terv nagysága jelzi, milyen súlyosnak látja a szaúdi vezetés a helyzetet. A támadás méretétől függően százezernél is több jemeni katonát mozgósíthatnak, az offenzíva pedig heteken belül megindulhat. Az Egyesült Államok hírszerzési és tanácsadói támogatást ad a szaúdi légierőnek, Pakisztán felszereléssel és tanácsadókkal segít, Franciaország pedig védelmi rendszereket telepítene a királyságba. Külföldi szárazföldi csapatok bevetéséről egyelőre nincs szó.

A közvetlen cél a húszik szeptemberi előretörésének visszafordítása. Az Iránnal szövetséges mozgalom megszerezte a teljes jemeni vörös-tengeri partszakasz fölötti ellenőrzést, és kulcspozíciókhoz jutott a Báb el-Mandebnél. A szoroson halad át az Ázsia és Európa közötti tengeri forgalom jelentős része, mielőtt a hajók a Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornán keresztül elérik a Földközi-tengert.

A tartós bizonytalanság közvetlenül érinti az európai ellátási láncokat is.

A helyzet közben gyorsan romlik. A jemeni kormány pénteken húsz légicsapásról számolt be Taizz tartományban, ahol ismét heves harcok bontakoztak ki a húszik és a Rijád által támogatott erők között. A térségben utak váltak katonai zónává, tízezrek menekültek el otthonukból. A Világélelmezési Program szerint a kormány ellenőrizte területek egyes részein a családok csaknem háromnegyede élelmiszerhiánnyal küzd.

Rijád néhány éve még éppen ellenkező irányba próbált haladni. A szaúdi vezetésű koalíció 2015-ben avatkozott be Jemenben, miután a húszik elfoglalták Szanaát, és kiszorították a nemzetközileg elismert kormányt. Az éveken át tartó légiháború azonban nem hozott döntő győzelmet, miközben súlyos civil veszteségeket és a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válságát okozta. A 2022-es fegyvernyugvás után a szaúdi vezetés egyre inkább politikai rendezést keresett.

A mostani fordulat mögött a regionális háború kiszélesedése áll. A húszik ismét rakétákkal és drónokkal támadnak szaúdi, tengeri és energetikai célpontokat, Rijád pedig attól tart, hogy a mozgalom a Báb el-Mandeb ellenőrzésével tartósan veszélyeztetheti a kereskedelmi hajózást. A húszik szerint fellépésük a szélesebb közel-keleti konfliktus része, és az Egyesült Államokra, illetve szövetségeseire kívánnak nyomást gyakorolni.

A szaúdi haditervezők számára az egyik legnagyobb probléma a velük szövetséges jemeni alakulatok megosztottsága. A kormányhoz hű egységek, a déli szeparatisták, törzsi fegyveresek és más milíciák eltérő politikai célokat követnek, és sokszor egymással is rivalizálnak. A százezres létszám papíron jelentős erőt képvisel, de a közös parancsnokság, az utánpótlás és a többfrontos hadműveletek összehangolása jóval nehezebb feladat.

A húszik ezzel szemben több mint egy évtizedes folyamatos harci tapasztalattal rendelkeznek.

A hegyvidéki terepen korábban is nehéz ellenfélnek bizonyultak, rakéta- és drónarzenáljuk pedig az elmúlt években jelentősen fejlődött. Irán támogatásának pontos mértékéről vita folyik, de a mozgalom ma már képes távoli célpontok támadására, hajók elleni műveletekre és a kulcsfontosságú part menti útvonalak ellenőrzésére is.

Mohammed bin Szalmán trónörökös számára egy új háború komoly politikai kockázat. Az elmúlt években a Vision 2030 gazdasági programmal, turisztikai és technológiai beruházásokkal igyekezett új képet kialakítani Szaúd-Arábiáról. Egy elhúzódó jemeni konfliktus ismét hatalmas katonai kiadásokat, civil áldozatokat és nemzetközi bírálatokat hozhatna, ráadásul veszélyeztetné a királyság energetikai infrastruktúráját is.

Európa számára elsősorban a hajózás biztonsága a tét. Ha a Báb el-Mandeb tartósan veszélyes marad, a szállítók a Jóreménység foka felé kerülnek, ami napokkal hosszabb utat, magasabb üzemanyag- és biztosítási költséget jelent. A szaúdi terv ezért nemcsak a jemeni háború következő fejezetéről szól: sikerétől vagy kudarcától a Vörös-tenger kereskedelmi útvonalainak jövője és a regionális háború további kiterjedése is függhet.