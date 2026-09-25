Se pénz, se posztó: nem remélt előnyhöz jutott Irán

A két hete tartó súlyos amerikai csapások sem tudták visszatéríteni a tárgyalóasztalhoz a teheráni rezsimet. Irán egyre komolyabban veszélyezteti a térséget, tárgyalni csak a saját feltételei mentén akar, a Hormuzi-szoros újabb lezárását már a húszik Szaúd-Arábia elleni blokádja is súlyosbítja. A Báb el-Mandeb szoros még nem állt le teljesen, de az olaj ára máris újra csúcshoz közelít. Megoldás aligha lesz kiterjedt háború nélkül, amivel ugyan számol a Pentagon, csakhogy már ehhez sem pénze, sem lőszere nincs elegendő, ami helyzetelőnyhöz juttatja a népjóléti intézkedésekre amúgy sem költő diktatúrát. A veszélyeztetett arab országok szárazföldi hadműveletre ösztönzik Trumpot.