Emmanuel Macron katonákat, radarokat és védelmi rendszereket küld Janbu térségébe. A döntés azt jelzi, hogy a húszi rakéta- és dróntámadások, valamint a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt Európa egyre közvetlenebbül védi a Közel-Kelet létfontosságú energia-infrastruktúráját.
A két hete tartó súlyos amerikai csapások sem tudták visszatéríteni a tárgyalóasztalhoz a teheráni rezsimet. Irán egyre komolyabban veszélyezteti a térséget, tárgyalni csak a saját feltételei mentén akar, a Hormuzi-szoros újabb lezárását már a húszik Szaúd-Arábia elleni blokádja is súlyosbítja. A Báb el-Mandeb szoros még nem állt le teljesen, de az olaj ára máris újra csúcshoz közelít. Megoldás aligha lesz kiterjedt háború nélkül, amivel ugyan számol a Pentagon, csakhogy már ehhez sem pénze, sem lőszere nincs elegendő, ami helyzetelőnyhöz juttatja a népjóléti intézkedésekre amúgy sem költő diktatúrát. A veszélyeztetett arab országok szárazföldi hadműveletre ösztönzik Trumpot.
A túlélők száma ezzel kedd délutánig 33-ra nőtt, hét embert továbbra is keresnek a hatóságok.
Az eltűntek felkutatásában az egyiptomi haditengerészet hadihajója és katonai repülőgépek is részt vesznek.
Márciusban három halálos áldozata is volt a támadásaiknak.
Két Fülöp-szigeteki és egy vietnámi tengerész halt meg, többen megsebesültek, a legénységet evakuálták.
A jemeni húszi lázadók egyik vezetője azért fenyegetőzött, mert a február 19-én induló európai katonai misszió taktikai parancsnokságát egy olasz hadihajó látja majd el.
Elsősorban a föld alatti fegyverraktárakat célozták a légicsapások.
Az Irán által támogatott lázadóknak sikerült megzavarniuk a nemzetközi kereskedelmi útvonalakat.
Azt nem részletezték, hogy pontosan milyen következményeket helyeznek kilátásba, de a brit védelmi miniszter katonai fellépésre is utalt.
A Pentagonban egyre erőteljesebben követelnek katonai csapást az Irán által támogatott jemeni milícia, a húszik ellen, akik állandó veszélyt jelentenek a kereskedelmi hajózásra. London és Washington egy utolsó figyelmeztetést akar adni a húsziknak.
A rakétákat az Iránhoz közel álló húszi lázadók által ellenőrzött területről indították.
A kezdeményezéshez az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Bahrein, Kanada és Norvégia is csatlakozik.
A hajón utazó további 12 brit állampolgárt és a 12 tagú legénységet sikerült kimenteni.
Az egyiptomi hatóságok szombaton lezárták az ország Vörös-tengeri partvidékének egy szakaszát, egy nappal azután, hogy cápatámadás oltotta ki egy osztrák nő életét Hurghada közelében.
Bár ez jó hír, a segítségükkel sem lehet megmenteni a Nagy-korallzátonyt.
Nem tudni, miért érzik jól magukat akár hétfokos hőmérséklet-emelkedés közepette is.
Legalább hetven etiópiai menekült vesztette életét a Vörös-tengerben, Jemen partjainál. Hajójuk ugyanis elsüllyedt al-Makha kikötőváros közelében – közölték a jemeni hatóságok.
Valószínűleg hosszú titkosszolgálati előkészítés eredményeként nemzetközi vizeken elfogtak egy rakétákat szállító hajót az izraeli haditengerészet kommandósai - jelentette a BBC. A pusztító erejű fegyverek valószínűleg a Gázai övezetbe tartottak, bár ott semmit sem akartak tudni róla a hivatalos szervek.