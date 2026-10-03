Orosz dróntámadásban meghalt az OTP egyik kijevi munkatársa

Az OTP Bank Ukraine egyik alkalmazottja egy Kijevet ért dróntámadásban életét vesztette - erősítette meg az OTP Bank a Telex megkeresésére. „A hír sajnos igaz, egy ukrán kollégánk életét vesztette egy Kijevet ért dróntámadásban. Az OTP minden anyagi és erkölcsi támogatást megad az áldozat családjának” - írta a vállalat kommunikációs csoportja.
Eredetileg Kuhárszki András, a bank digitális banki területének ügyvezető igazgatója, az OTP ukrajnai bankjának felügyelőbizottsági elnöke számolt be a tragédiáról a LinkedInen. Az áldozat egy 26 éves nő, aki az OTP Bank Ukraine egyik bankfiókjában dolgozott ügyfélszolgálati szakértőként.
„Mindennap melegséget, energiát és elhivatottságot vitt a munkájába. Elviselhetetlen, hogy egy ilyen fiatal, ártatlan és kedves ember értelmetlen erőszak áldozata lett” - állt a tájékoztatásban.Napok óta ostromolják az oroszok Kijev kulcsfontosságú hídjaitIsmételt dróncsapások érték Kijev egyik fontos hídját, teljes a közlekedési káosz