Napok óta ostromolják az oroszok Kijev kulcsfontosságú hídjait

Kijev;Vitalij Klicsko;hidak;dróntámadás;orosz-ukrán háború;

2026-10-03 08:34:00 CEST

A cél a logisztika tönkretétele és a kijevi lakosságra gyakorolt pszichés nyomás lehet.

Kijevben ismét orosz légicsapás ért egy fontos hidat szombatra virradóra - jelentette be Telegramon az ukrán város polgármestere. Vitalij Klicsko elmondta, hogy a célba vett híd a Dnyipro folyón átívelő Északi Híd, hozzátéve, hogy a támadás megrongálta a híd felszínét, illetve egy trolibuszkábelt. A hidat lezárták a forgalom elől - írja az MTI.

A Kyiv Independent úgy tudja, a fővárosban több helyen robbanásokat lehetett hallani hajnalban és drónok is feltűntek. Kijevet napok óta, gyakorlatilag szünet nélkül érik orosz támadások. Klicsko pénteken kiemelte, hogy a város energetikai infrastruktúrája is a célpontok között van.

Az orosz erők pénteken egy másik fontos kijevi híd ellen is támadást intéztek. A Kyiv Independent tegnap írt arról, hogy napok óta támadják Dnyipro folyó Déli Hídját is, két nap alatt négyszer hajtottak végre dróntámadást ellene. A szerkezetben keletkezett károk mértéke egyelőre nem tisztázott, de Kosztyantyn Krivolap repülési szakértő és volt Antonov tesztmérnök a lapnak úgy nyilatkozott, hogy a híd elpusztításához az ilyen dróncsapások elég gyenge kísérletnek számítanak. „Egy híd elpusztításának lehetősége egy 50 kilogrammos robbanótöltettel, még egy acél hídszerkezetek megsemmisítésére tervezett, rendkívül hatékony robbanófejjel is, nagy túlzás. Gyakorlatilag lehetetlen. Egy ilyen híd esetében ezek a csapások inkább szúnyogcsípéshez hasonlítanak” - fogalmazott. Úgy vélte, az orosz csapások mögötti cél inkább a forgalom leállítása, a logisztika megszakítása és a kijevi lakosságra gyakorolt ​​pszichológiai nyomás lehet.

Logisztikailag valóban okoztak érdemi kárt: A Déli Hidat mindkét irányban lezárták, más fontos hidakat, így például a Darnyickij hidat, a Metró hidat és a Podilszkij hidat pedig egyirányú forgalomra állították át a Kijevi Városi Katonai Igazgatóság (KMDA) közlése szerint.

Ma reggel fél 7 után ismét a hidaknál történt robbanásokról érkeztek jelentések, Vitalij Klicsko polgármester szerint az Északi Híd felülete, valamint a trolibusz felsővezetékei is megrongálódtak. A kár mértéke egyelőre nem tisztázott, mindenesetre a forgalmat itt is lezárták.

A Financial Times szerint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, vezessen be szankciókat azok ellen az orosz és kínai vállalatok ellen, amelyek Zelenszkij szerint részt vesznek az Elon Musk Starlinkjéhez hasonló műholdas hálózat fejlesztésében. Zelenszkij figyelmeztetett, hogy miután az amerikai üzletember tulajdonában lévő SpaceX amerikai űripari vállalat letiltotta az orosz fél által használt műholdas internetszolgáltatást biztosító Starlink-terminálokat, Moszkva felgyorsította az orosz Raszvet nevű műholdas hálózat fejlesztését.

A SpaceX január végén indított átfogó intézkedéssorozatot annak érdekében, hogy leválassza az oroszokat a műholdas kommunikációs rendszerről, mivel egyre aktívabban kezdték használni a Starlink-terminálokat csapásmérő drónok irányításához.