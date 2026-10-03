Második világháborús páncéltörő lőszert találtak a Szabadság hídnál

rendőrség;tűzszerészek;Szabadság híd;

2026-10-03 19:46:00 CEST

A tűzszerészek elszállították.

Feltehetően második világháborús robbanótest került elő a fővárosban a Szabadság hídnál, a tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet száz méter sugarú körben kiürítette és lezárta - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a feltételezett robbanótestre járókelők bukkantak a Szabadság hídtól körülbelül száz méterre, a Duna-parton. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet száz méter sugarú körben lezárta és kiürítette. A lezárás érintette a közelben állomásozó hajót és a sétálóutat is, körülbelül ötven embernek kellett elhagynia a helyszínt.

A tűzszerészek nem sokkal később arról tájékoztattak, hogy az előkerült második világháborús, német gyártmányú, 2,7 centiméteres páncéltörő lőszert a katonai tűzszerészek már el is szállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére. A terület lezárását ezt követően feloldották.