Kiszáradás fenyegeti a tavakat Délegyházán

aszály;Délegyháza;tavak;

2026-10-03 14:31:00 CEST

Riebl Antal polgármester civilekkel, horgászokkal és vízügyi szakemberekkel egyeztetett a helyzet javítása érdekében, s elfogadtak egy intézkedési tervet.

Ijesztő léptékben apad a víz Délegyházán, a hat tóból álló tórendszerben, ahol már homokpadok és szigetek bukkannak ki a mederből, a régi stégek pedig másfél-két méterrel a vízfelszín felett állnak a csupasz parton - írta meg az ATV hírportálja.

Az alacsony vízszint a helyi ökoszisztéma veszélyeztetésén túl a település nagyjából 6000 lakójának mindennapjait és ingatlanjainak értékét is veszélyezteti, ráadásul más tavakból vagy folyókból a vízpótlás is tilos a hatályban lévő szabályozások miatt. A tarthatatlan helyzet miatt petíció is indult, amit immár mintegy 1700-an írták alá.

Szemmel láthatóan és rohamosan az utóbbi egy-két évben csökkent a víz. Idén lett tragédia, mert most már ilyen

homokpadokkal van tele a tó, mind a hat. A ’hetvenes évekhez képest körülbelül két méter hiányzik.

Látni a régi stégeket, amiket úgy építettek, hogy 20 centivel a víz fölé érjenek, most ott másfél-két méterrel lejjebb van a víz. Borzalmas látvány - nyilatkozta az állapotokról az ATV-nek Kánya Kata párkapcsolati szakértő és műsorvezető. Hangsúlyozta, a kiszáradás és az elmocsarasodás az egész települést katasztrófával fenyegeti: „Ott mocsári teknősök élnek, rengeteg védett állat. És ez nem csak azoknak szörnyű, akik a tóparton laknak. Hogyha ott elmocsarasodik, eliszaposodik minden, és tele lesz szúnyoggal, bögöllyel, bűzzel az egész, hát az egész Délegyházának katasztrófa!” - fogalmazott.

A Gajdos László vezette Élő Környezetért Felelős Minisztérium sajtófőnöke, Orbán Zoltán az ATV megkeresésére úgy reagált, az extrém aszály miatt több száz hasonló megkeresés érkezett hozzájuk az országból: „A Kormány országos vízmegtartási koncepciót és akciótervet készít elő, ahol a vizeket visszavezetjük a tájba, de ez csak jövő évtől indulhat” - jelezte.

Riebl Antal, Délegyháza polgármestere arról számolt be a portálnak, hogy a bányatavak mederkotrása és a csatorna újranyitása korábban jogi, pénzügyi és környezetvédelmi akadályok miatt meghiúsult, az önkormányzat így jelenleg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel (MATE) működik együtt egy hosszú távú rehabilitációs koncepció kidolgozásán. Pénteken civilekkel, horgászokkal és vízügyi szakemberekkel egyeztetett, akikkel elfogadtak egy intézkedési tervet. Eszerint egy művelés alatt álló, művelést követően a környezetvédelmi hatóság által visszatöltésre ítélt bányatóból szivattyúznak vizet a tavak megmentése érdekében. A hatósági engedélyeztetést mielőbb megindítják.

Riebl Antal szerint miután megkapják az engedélyeket, a bányavállalkozó első kalkulációi alapján

mintegy 390 000 köbméter vizet tud biztosítani, ami azonnali, legalább fél méteres vízszintemelkedést jelenthet

a közel 200 hektáros önkormányzati tórendszerben.