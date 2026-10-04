Le kell bontania engedély nélkül épített tihanyi úszómedencéjét Tiborcz István korábbi üzlettársának

lebontás;medence;Tihany;kormányhivatal;szabálytalanságok;Tiborcz István;

2026-10-04 09:44:00 CEST

Erre 180 napja van.

Közhasználatú medencének nevezve próbálta megmagyarázni a tihanyi telkén engedély nélkül épített úszómedencét egy hatósági ellenőzrésen Tiborcz István korábbi üzlettársa – számolt be róla az RTL Híradó.

Az érintett telek a tulajdoni lapok szerint Komonczi Zsolté, aki a nemrég letartóztatott Szeszták Miklós korábbi miniszter kabinetfőnöke volt. Gyakran üzletelt Orbán Viktor vejével és a szintén letartóztatott Szivek Norberttel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezetőjével. Cégeihez milliárdos állami támogatások is jutottak.

A csatorna által megszerzett bontási határozatokból kiderül, hogy

a megyei kormányhivatal két tihanyi telken is szabálytalan építkezést talált.

A másik egy olyan cég, mely több szálon kötődik Bacsa Györgyhöz, a Mol ügyvezető igazgatójához. A tulajdonosoknak most 180 napjuk van arra, hogy elbontsák az engedély nélkül felhúzott építményeket.