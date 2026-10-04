Három év alatt több mint ezer humanitárius dolgozó halt meg konfliktuszónákban, 2025-ben pedig 350-en vesztették életüket. A drónok terjedése, a segélykonvojok elleni támadások és a büntetlenség miatt az ENSZ szerint összeomlóban van az a védelem, amelyet a nemzetközi jog elvileg biztosít.
Nem hisszük el, hogy tüntetnünk kell ártatlan emberek és gyerekek éheztetése miatt – száztizenegy segélyszervezet kongatta meg a vészharangot a Gázai övezetben uralkodó tömeges éhínség miatt, nyilatkozatban követelve a a Netanjahu-kormánytól, hogy állítsa vissza az élelmiszert, ivóvizet és orvosi eszközöket tartalmazó szállítmányok beengedését a palesztin területre.
Az Egyesült Államok külföldi támogatásainak befagyasztása világszerte válságba sodorja az érintett szervezeteket, sokat közülük a háború sújtotta Ukrajnában. Ezen a minap bejelentett kivételek sem sokat változtattak.
Sem a Karitatív Tanácsot alkotó hat nagy segélyszervezet, sem az ezen a körön kívül működő civil szervezetek nem tudnak semmit arról, érkezett-e Magyarországra uniós pénz kifejezetten az Ukrajnából útnak induló menekültek vagy az ukrán területen maradt emberek segítésére.
A magyar orvosok és ápolók többsége a jobb fizetésért megy külföldre, de sokan vesznek részt segélyszervezetek munkájában is, hogy tudásukkal természeti katasztrófák után segítsenek a sebesülteken, vagy gyógyítsanak a világ szegény és rosszul ellátott térségeiben. Erdélytől Tanzániáig, Afganisztántól Nepálig jutnak el, de a segélyszervezetek nélkül a Nyugat-Európába tartó menekültek ellátása sem működne.
A jövőben a francia szupermarketeknek kötelező lesz felajánlaniuk a megmaradt termékeiket az élelmiszerbankoknak, vagy segélyszervezeteknek - erről döntött a minap a szenátus. A pazarlás Európában komoly méreteket ölt, a petíció benyújtója ezért az egész unióra kiterjedő, hasonló szabályozást hozna létre. hazai vélemények szerint a hasonló törvény bevezetése értelmetlen lehet, a legtöbb élelmiszerlánc már így is adakozik.
Amit tapasztalunk, az annak a politikai kultúrának a következménye, amelyben nincs tisztázva, hogy mit jelent a civil és a politika az, hogy így szólítják meg a civil csoportokat – válaszolta a Népszavának Zsohár Zsuzsanna. Lapunk a Fidesz közleményéről érdeklődött a Migration Aid szóvivőjénél.
A horvát és az osztrák határnál is segítenek magyar segélyszervezetek: a beremendi határállomáson az Ökumenikus Segélyszervezet hozta létre legújabb bázisát. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az osztrák és a horvát határnál étellel, innivalóval, ruhákkal, takarókkal, kötszerekkel látja el a Horvátországból érkezett migránsokat, menekülteket, a Katolikus Karitász pedig Szentgotthárdon oszt ennivalót és segíti a terület takarítását.
A hideg és az eső új feladatok elé állítja a migránsokat segítő segélyszervezeteket - hangzott el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Katolikus Karitász és a Magyar Vöröskereszt közös sajtótájékoztatóján, pénteken a röszkei határszakasznál.
Orbán Viktor miniszterelnök megköszönte a "migránsokat" segítő szervezetek munkáját azon a megbeszélésen, amelyet kedd délelőtt folytatott Lehel Lászlóval, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatójával és Kozma Imrével, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével - tájékoztatta Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az MTI-t.
Országszerte osztanak meleg ételt és egyéb adományt a segélyszervezetek a rászoruló embereknek a karácsonyi időszakban.
Az utóbbi években jól jövedelmező üzletággá fejlesztették az iszlám szélsőségek a túszejtéseket. Miközben az Egyesült Államok elzárkózik attól, hogy állampolgáraiért jelentős összegeket fizessen, egyes európai kormányok inkább a megállapodás ezen formáját választják.
Közös tűzszünetnek köszönhetően tegnap végre megérkezett Szíria északi részére a segélyszervezetek első konvoja. Több mint négymillióan szenvednek élelmiszer-, víz- és gyógyszerhiánytól. A szíriai polgárháború negyedik évét kezdte meg, s a nemzetközi közösség tétlenül nézi.