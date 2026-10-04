Max Verstappen nyerte a kaotikus Bahreini Nagydíjat

- A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Forma-1-es Bahreini Nagydíjat, amelyen az összetettben éllovas olasz Andrea Kimi Antonelli növelte az előnyét - írja összefoglalójában a Magyar Távirati Iroda (MTI).
A 29 éves Verstappen az idén először, pályafutása során már 72. alkalommal nyert futamot az F1-ben. Legutóbb tavaly, az idényzáró Abu-Dzabi Nagydíjon győzött.
A heves esőzés és a mezőny nagy részét sújtó műszaki probléma miatt több mint másfél órás késéssel kezdődött versenyen Verstappen mögött Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a vb-pontversenyben, miután csapattársa, a brit George Russell motorhiba miatt kiesett.
A dobogó alsó fokára a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel.
A futam rajtjára az eredetileg tervezett időpontnál 1 óra 40 perccel később kerülhetett sor, először a heves esőzés miatt halasztották el 40 perccel, majd további egyórás várakozás következett, a pályán lévő nagy mennyiségű víz ugyanis szoftveres problémákat okozott a mezőny több versenyautójában is.
A versenybíróság végül állórajtot rendelt el, ebben pedig a két Mercedes volt szemmel láthatóan is sokkal jobb, mint a riválisok. Antonelli a harmadik kockából azonnal elsőnek jött fel, Russell pedig a hetedik helyről indulva fordult el már az első kanyarban másodikként. Mögéjük a pole pozíciós Verstappen sorolt be harmadiknak. Többen a lágy keverékű gumikkal próbálkoztak, de még sok volt a víz a pályán, így ezek a versenyzők - köztük a két Ferrari-pilóta - rengeteg pozíciót veszítettek, a mezőny végére estek vissza.
Elöl az Antonelli, Russell, Verstappen trió jelentős előnyre tett szert az üldözőkkel szemben, majd a holland klasszis a hatodik körben utolérte és megelőzte a Mercedes brit versenyzőjét. A kilencedik körben Valtteri Bottas (Cadillac) kicsúszása miatt a pályára hajtott a biztonsági autó, ekkor szinte az egész mezőny a boxba hajtott kerékcserére.
Az újraindításra a 12. körben került sor, Verstappen pedig azonnal támadott, taktikus és szépen kivitelezett manőverrel rögtön lehagyta Antonellit, akit aztán a csapattársa is megelőzött. A fiatal olasz a csapatrádión közölte, hogy gyorsabb Russellnél, majd a 21. körben megtámadta és le is hagyta a márkatársat.
Verstappen előnye egyre nagyobbra hízott az élen, mögötte Antonelli, Russell, Isack Hadjar (Red Bull) volt a sorrend, Hamilton pedig ekkor már ötödik volt a Ferrarival.
A dobogós helyeken száguldók a 33. és a 34. körben jártak újra a boxban friss abroncsokért, de a sorrend nem változott, majd a hajrában, valamivel több mint 10 körrel a leintés előtt Alexander Albon (Williams) pálya szélén megállt autója miatt virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe. Ebben a periódusban előbb Verstappen, majd a két Mercedes-versenyző autóján is kereket cseréltek, ezt követően viszont a valódi biztonsági autó is a pályára hajtott Albon versenygépének mentése miatt.
Russell még az újraindítás előtt feladni kényszerült a viadalt motorhiba miatt, majd amikor folytatódhatott a küzdelem, Verstappen az élen maradt, Antonelli követte, a harmadik helyért pedig Hadjar és Hamilton csatázott, a hétszeres vb-győztes ferraris pedig előzött és megkaparintotta a dobogós pozíciót.
A vb jövő hétvégén folytatódik Szingapúrban.
A vb-pontversenyek állása 16 futam után
Versenyzők:
1. Antonelli 320 pont
2. George Russell (brit, Mercedes) 236
3. Hamilton 214
4. Leclerc 191
5. Norris 188
6. Verstappen 188
7. Piastri 128
8. Hadjar 96
9. Lawson 65
10. Pierre Gasly (francia, Alpine) 41
11. Lindblad 38
12. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 27
13. Oliver Bearman (brit, Haas) 20
14. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 10
15. Nico Hülkenberg (német, Audi) 7
16. Esteban Ocon (francia, Haas) 7
17. Alonso 7
18. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 7
19. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 5
20. Cunoda Juki (japán, Racing Bulls) 1
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Csapatok:
1. Mercedes 556 pont
2. Ferrari 405
3. McLaren 316
4. Red Bull 298
5. Racing Bulls 90
6. Alpine 68
7. Haas 27
8. Audi 17
9. Williams 12
10. Aston Martin 7