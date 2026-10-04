Bahreini Nagydíj: Esőzés miatt halasztották a rajt időpontját

halasztás;Forma-1;esőzés;Bahreini Nagydíj;

2026-10-04 09:14:00 CEST

Az év elejéről elhalasztott és most Sepangban sorra kerülő verseny helyszínén hatalmas tócsákban áll a víz a pályán.

A heves esőzés miatt elhalasztották a Malajziában zajló Forma-1-es Bahreini Nagydíj rajtját, amelyre magyar idő szerint 9 órakor került volna sor.

Az év elejéről elhalasztott és most Sepangban sorra kerülő verseny helyszínén hatalmas tócsákban áll a víz a pályán, így az aszfaltcsík egyelőre alkalmatlan arra, hogy a Forma-1-es mezőny teljesíteni tudja a futamot.

A pole pozícióból a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője startolhat, de az élő közvetítés tanúsága szerint jelenleg még nincs kijelölt időpont a rajtra.