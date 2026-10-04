Bahreini Nagydíj: Esőzés miatt halasztották a rajt időpontját

A heves esőzés miatt elhalasztották a Malajziában zajló Forma-1-es Bahreini Nagydíj rajtját, amelyre magyar idő szerint 9 órakor került volna sor.
Az év elejéről elhalasztott és most Sepangban sorra kerülő verseny helyszínén hatalmas tócsákban áll a víz a pályán, így az aszfaltcsík egyelőre alkalmatlan arra, hogy a Forma-1-es mezőny teljesíteni tudja a futamot.
A pole pozícióból a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője startolhat, de az élő közvetítés tanúsága szerint jelenleg még nincs kijelölt időpont a rajtra.Verstappen idén először pole pozícióbanForma-1: Leclerc volt a leggyorsabb a második szabadedzésenKilenc év után visszatér Sepangba a Forma-1, de ezúttal Bahrein diktál