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A Frankfurti Könyvvásárra is hat az izraeli konfliktus

Bojkott sújtja a héber nyelvű irodalmat

Közvetlenül a Frankfurti Könyvvásár rajtja előtt készített vészterhes összegzést a nemzetközi írószövetség. Az amerikai és nyugat-európai kiadók tömegesen zárkóznak el a közel-keleti szerzők műveinek lefordításától.

A nemzetközi könyvpiac legrangosabb szakmai eseménye, a szerdán induló Frankfurti Könyvvásár kezdetén rendkívül komor és feszült légkör uralkodik a kiadói pavilonokban. Három évvel a gázai fegyveres konfliktus kirobbanása, a 2023. október hetedikei terrortámadás után a politikai megosztottság és a fegyveres összecsapások közvetlen hatást gyakorolnak a világirodalom vérkeringésére.

Az izraeli Nemzeti Könyvtár legfrissebb felmérése szerint az elmúlt 36 hónapban világszerte több mint 2100 kötet jelent meg, amely közvetlenül vagy áttételesen feldolgozza a véres mészárlást, a túszdrámát és az azt követő gázai pusztítást. Kizárólag a zsidó államban mintegy ötszáz új kiadvány hagyta el a nyomdákat a gyermekkönyvektől kezdve a visszaemlékezéseken át az átfogó politikai elemzésekig. Míg a háborús tényirodalom, a haditudósítások és a túlélők beszámolói iránt továbbra is élénk a globális érdeklődés, 

a fikciós próza és a kortárs héber szépirodalom példátlan elszigetelődéssel kénytelen szembenézni a nyugati metropoliszokban.

A PEN America által készített átfogó nemzetközi felmérés lesújtó látleletet adott a héber irodalmi műhelyek és a nemzetközi könyvpiac kapcsolatáról. A jelentés rávilágított arra a láthatatlan, mégis kíméletlen cenzúrára, amely a kiadói döntéshozók körében érvényesül. Számos szerző arról számolt be, hogy ügynökeik vagy szerkesztőik arra kérték őket, a nemzetközi értékesíthetőség érdekében gyomlálják ki a kéziratokból a kifejezetten zsidó karaktereket, a jeruzsálemi vagy tel-avivi helyszíneket, s tüntessenek el minden olyan kulturális utalást, amely a szülőföldjükhöz kötné a cselekményt. A héber nyelvről fordító szakemberek egybehangzóan megerősítik ezt a tendenciát: egy évtizedek óta tevékenykedő műfordító arról adott számot, hogy a közelmúltban előkészített huszonöt-harminc könyvprojektje közül egyetlen kötet fordítási jogait sem tudta eladni a tengerentúli vagy európai kiadóknak. Mivel a globális könyvpiacon az amerikai vagy brit megjelenés jelenti a belépőt a többi nyelvi területre, az angolszász piac elzárkózása a kortárs szerzők teljes elnémulásához vezet.

A PEN America és a kulturális bojkottok krízise

Az 1922-ben alapított PEN America a világ egyik legrégebbi és legtekintélyesebb emberi jogi, valamint irodalmi szervezete, amely az írók védelmét és a véleménynyilvánítás szabadságát tekinti fő küldetésének. Az intézmény tekintélye az elmúlt időszakban súlyosan megrendült a gázai konfliktus és a kulturális bojkott megítélése körül kirobbant belső konfliktusok miatt. A szervezet vezetését heves bírálatok érték, amiért fellépett az izraeli intézmények és szerzők kirekesztésére irányuló törekvésekkel szemben, hangsúlyozva, hogy a művészeti dialógus elvágása rombolja az egyetemes megértést. A vita következtében a szervezet elnöke, az elismert etióp származású író, Dinaw Mengestu távozott tisztségéből, s több tucat nemzetközileg jegyzett szerző mondta le tagságát vagy részvételét a társaság által szervezett irodalmi fesztiválokon. A szervezet válsága pontosan mintázza a nemzetközi kulturális élet megosztottságát.

A Frankfurti Könyvvásáron az izraeli jelenlét jelentősége drámai módon csökkent. A jeruzsálemi székhelyű ügynökségek feleakkora kínálattal és lényegesen kevesebb találkozóval érkeztek a Rajna-menti városba, mint a konfliktus előtti esztendőkben. A tel-avivi székhelyű Bookstop kiadót vezető Orna Landau kénytelen volt önálló külföldi képviseleti irodát nyitni, hogy közvetlenül tudja ajánlani könyveit az európai vásárlóknak, ám a nemzetközi érdeklődés visszaesése így is kézzelfogható. Ráadásul

a kulturális elzárkózás fordított irányban is rendkívül erőteljesen működik: az európai és tengerentúli írók közül mind kevesebben járulnak hozzá ahhoz, hogy köteteik héber fordításban megjelenhessenek Izraelben. 

Az ügynökök elmondása szerint a szerzők a nemzetközi aktivista csoportok bojkottfelhívásaitól tartanak, így önként feladják a helyi olvasóközönséget.

A művészeti életben kibontakozó cenzúra nem korlátozódik a kereskedelmi tárgyalásokra, a szakmai szervezetekben is példátlan belső szakadást idézett elő. A PEN America elnöke, a neves író, Dinaw Mengestu viharos körülmények között nyújtotta be lemondását, tiltakozásul amiatt, hogy a szervezet elnöksége a kulturális bojkottot a szabad véleménynyilvánítás korlátozásaként értékelte, ahelyett, hogy a palesztin lakosság melletti legitim politikai tiltakozás formájaként fogadta volna el. A vita alapvető emberi jogi és etikai fogalmak körül forog, ami a német nyelvterület díjbizottságaiban is heves vitákat kelt. A Német Könyvdíj idei zsűrijében például éles támadások érték Maha El Hissy irodalomtudóst korábbi esszéi miatt, ám a Börsenverein kiállt szakmai függetlensége mellett. A politikai feszültség a kiállítási terek közvetlen közelében is megnyilvánul: a vásárváros bejáratainál felállított palesztin alternatív könyvsátrak a gázai szenvedések bemutatásával igyekeznek felhívni magukra a figyelmet, éles kontrasztot képezve a heteken belül esedékes izraeli parlamenti választások kampányzajával.

A kortárs alkotók műveikben kétségbeesett kísérletet tesznek a borzalmak feldolgozására, a megbékélés és az emberi méltóság nyelvének megőrzésére. A rangos irodalmi elismerésekre jelölt Dana Vowinckel az Anton és Alma című művében egy szerelmi kapcsolat törésvonalain keresztül tárja fel a vérontás okozta belső megrendülést, míg Maxim Biller a Fekete szombatok lapjain a terrortámadás és az antiszemitizmus évezredes történelmi terheit fonja össze. Az idősebb nemzedék nemzetközi tekintéllyel bíró alakjai, köztük a Nobel-díjra esélyesként emlegetett David Grossman új regényében a szavak hiányáról, a kibeszélhetetlen tragédiákról ír, távol tartva magát a közvetlen pártpolitikától. Miközben a szerzők többsége élesen bírálja a jeruzsálemi kormányzati lépéseket és a háborús pusztítást, a nemzetközi bojkott nem tesz különbséget a hatalmat bíráló művészek és az állami propaganda között. 

A kultúra elszigetelése éppen azok hangját fosztja meg az érvényesüléstől, akik a szövegek erejével, árnyalt emberi igazságokkal igyekeznének utat vágni a gyűlölet sötétjében.

A Közel-Keleten zajló vérontás árnyéka rávilágított az irodalmi intézményrendszer törékenységére, mutat rá a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. A kiadói óvatosság, az intézményi öncenzúra és a radikális politikai mozgalmak nyomása lassan kiszorítja az egyetemes kulturális párbeszédet a nemzetközi fórumokról. A könyvek világában az emberi sorsok és a fájdalom mélysége helyett egyre inkább a politikai hűségnyilatkozatok válnak mérvadóvá. Amikor a kiadók és fesztiválok megtagadják a héber nyelvű művek befogadását, nem a hadviselő feleket kényszerítik visszavonulásra, hanem azt az egyetlen csatornát némítják el, amely képes lenne hidat verni az egymással szemben álló népek között.

1990 előtti rajzfilmek magyar és csehszlovák plakátjaiból nyílt kiállítás az Újbuda Galériában, ahol nemcsak a kedvenc meséinket idézhetjük fel, de rádöbbenhetünk arra is, hogyan rajzolták át a korabeli grafikusok az ismert mesefigurákat.